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العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة تعيقهم داخل المجتمع
العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة تعيقهم داخل المجتمع
يعتقد أكثر من ثلثي الأمريكيين السود أن العنصرية لا تزال تشكل قوة تعيقهم في المجتمع الأمريكي، حسبما كشف استطلاع جديد أجراه مركز "بيو" للأبحاث يوم الثلاثاء. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T21:22+0000
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مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. ووفقا للاستطلاع قال ما يقرب من 80% إنهم تعرضوا شخصيا للتمييز بسبب عرقهم أو أصلهم، ويقول معظمهم أيضا أن التمييز هو السبب الرئيسي الذي يجعل العديد من السود لا يستطيعون المضي قدما.ورغم أن هذه التفاصيل لم تُعلن إلا يوم الثلاثاء، فقد تم إجراء الاستطلاع في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. شمل المسح 3912 أمريكيا أسود وتم إجراؤه عبر الإنترنت من 4 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 2021.وقال نحو نصف البالغين السود (52%) إن العنصرية في القوانين هي مشكلة أكبر من العنصرية من قبل الأفراد، في حين أن أربعة من كل عشرة (43%) يقولون إن أفعال العنصرية التي يرتكبها الأفراد هي المشكلة الأكبر. 3% فقط من البالغين السود يقولون إن السود لا يتعرضون للتمييز.وأضاف البيان أن أغلبية واضحة من الأمريكيين السود أخبروا مستطلعي "بيو" أن العنصرية (63%) ووحشية الشرطة (60%) والتفاوت الاقتصادي (54%) ظلت مشكلات كبيرة جدا للأمريكيين السود.
https://sputnikarabic.ae/20210602/بايدن-يحذر-من-أصداء-مذبحة-عنصرية-تتردد-في-أمريكا-اليوم-1049136532.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية

العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة تعيقهم داخل المجتمع

21:22 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / Chandan Khannaإدانة الشرطي السابق الأمريكي تشوفين بقتل المواطن جورج فلويد من أصل أفريقي، وخروج الآلاف إلى الشوارع في مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفال بهذه المناسبة، 20 أبريل 2021
إدانة الشرطي السابق الأمريكي تشوفين بقتل المواطن جورج فلويد من أصل أفريقي، وخروج الآلاف إلى الشوارع في مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفال بهذه المناسبة، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / Chandan Khanna
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يعتقد أكثر من ثلثي الأمريكيين السود أن العنصرية لا تزال تشكل قوة تعيقهم في المجتمع الأمريكي، حسبما كشف استطلاع جديد أجراه مركز "بيو" للأبحاث يوم الثلاثاء.
واشنطن- سبوتنيك. ووفقا للاستطلاع قال ما يقرب من 80% إنهم تعرضوا شخصيا للتمييز بسبب عرقهم أو أصلهم، ويقول معظمهم أيضا أن التمييز هو السبب الرئيسي الذي يجعل العديد من السود لا يستطيعون المضي قدما.
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ورغم أن هذه التفاصيل لم تُعلن إلا يوم الثلاثاء، فقد تم إجراء الاستطلاع في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. شمل المسح 3912 أمريكيا أسود وتم إجراؤه عبر الإنترنت من 4 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 2021.
وقال نحو نصف البالغين السود (52%) إن العنصرية في القوانين هي مشكلة أكبر من العنصرية من قبل الأفراد، في حين أن أربعة من كل عشرة (43%) يقولون إن أفعال العنصرية التي يرتكبها الأفراد هي المشكلة الأكبر. 3% فقط من البالغين السود يقولون إن السود لا يتعرضون للتمييز.
وأضاف البيان أن أغلبية واضحة من الأمريكيين السود أخبروا مستطلعي "بيو" أن العنصرية (63%) ووحشية الشرطة (60%) والتفاوت الاقتصادي (54%) ظلت مشكلات كبيرة جدا للأمريكيين السود.
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