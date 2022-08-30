https://sputnikarabic.ae/20220830/العنصرية-ضد-السود-في-الولايات-المتحدة-تعيقهم-داخل-المجتمع-1067065980.html
العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة تعيقهم داخل المجتمع
العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة تعيقهم داخل المجتمع
يعتقد أكثر من ثلثي الأمريكيين السود أن العنصرية لا تزال تشكل قوة تعيقهم في المجتمع الأمريكي، حسبما كشف استطلاع جديد أجراه مركز "بيو" للأبحاث يوم الثلاثاء. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T21:22+0000
2022-08-30T21:22+0000
2022-08-30T21:22+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. ووفقا للاستطلاع قال ما يقرب من 80% إنهم تعرضوا شخصيا للتمييز بسبب عرقهم أو أصلهم، ويقول معظمهم أيضا أن التمييز هو السبب الرئيسي الذي يجعل العديد من السود لا يستطيعون المضي قدما.ورغم أن هذه التفاصيل لم تُعلن إلا يوم الثلاثاء، فقد تم إجراء الاستطلاع في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. شمل المسح 3912 أمريكيا أسود وتم إجراؤه عبر الإنترنت من 4 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 2021.وقال نحو نصف البالغين السود (52%) إن العنصرية في القوانين هي مشكلة أكبر من العنصرية من قبل الأفراد، في حين أن أربعة من كل عشرة (43%) يقولون إن أفعال العنصرية التي يرتكبها الأفراد هي المشكلة الأكبر. 3% فقط من البالغين السود يقولون إن السود لا يتعرضون للتمييز.وأضاف البيان أن أغلبية واضحة من الأمريكيين السود أخبروا مستطلعي "بيو" أن العنصرية (63%) ووحشية الشرطة (60%) والتفاوت الاقتصادي (54%) ظلت مشكلات كبيرة جدا للأمريكيين السود.
https://sputnikarabic.ae/20210602/بايدن-يحذر-من-أصداء-مذبحة-عنصرية-تتردد-في-أمريكا-اليوم-1049136532.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية
العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة تعيقهم داخل المجتمع
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يعتقد أكثر من ثلثي الأمريكيين السود أن العنصرية لا تزال تشكل قوة تعيقهم في المجتمع الأمريكي، حسبما كشف استطلاع جديد أجراه مركز "بيو" للأبحاث يوم الثلاثاء.
واشنطن- سبوتنيك
. ووفقا للاستطلاع قال ما يقرب من 80% إنهم تعرضوا شخصيا للتمييز بسبب عرقهم أو أصلهم، ويقول معظمهم أيضا أن التمييز هو السبب الرئيسي الذي يجعل العديد من السود لا يستطيعون المضي قدما.
ورغم أن هذه التفاصيل لم تُعلن إلا يوم الثلاثاء، فقد تم إجراء الاستطلاع في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. شمل المسح 3912 أمريكيا أسود وتم إجراؤه عبر الإنترنت من 4 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 2021.
وقال نحو نصف البالغين السود (52%) إن العنصرية
في القوانين هي مشكلة أكبر من العنصرية من قبل الأفراد، في حين أن أربعة من كل عشرة (43%) يقولون إن أفعال العنصرية التي يرتكبها الأفراد هي المشكلة الأكبر. 3% فقط من البالغين السود يقولون إن السود لا يتعرضون للتمييز.
وأضاف البيان أن أغلبية واضحة من الأمريكيين السود أخبروا مستطلعي "بيو" أن العنصرية (63%) ووحشية الشرطة (60%) والتفاوت الاقتصادي (54%) ظلت مشكلات كبيرة جدا للأمريكيين السود.