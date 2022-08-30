https://sputnikarabic.ae/20220830/القضاء-العراقي-يعلن-تأجيل-البت-بدعوى-حل-البرلمان-بسبب-حظر-التجوال-العام-1067024947.html
القضاء العراقي يعلن تأجيل البت بدعوى حل البرلمان بسبب حظر التجوال العام
القضاء العراقي يعلن تأجيل البت بدعوى حل البرلمان بسبب حظر التجوال العام
أرجأت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، النظر في الدعاوى المعروضة بشأن حل البرلمان. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:19+0000
2022-08-30T09:19+0000
2022-08-30T09:19+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067023126_0:151:2894:1779_1920x0_80_0_0_c3e032f1aca9e5f7d82a1d1dffeb8e41.jpg
أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أن "كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة عليها بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وكانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، قد أعلنت في بيان لها، "حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220830/العراق-تجدد-الاشتباكات-في-المنطقة-الخضراء-1067022996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067023126_161:0:2734:1930_1920x0_80_0_0_04535e09fb2d2ad2a9f0436e84b44cda.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
القضاء العراقي يعلن تأجيل البت بدعوى حل البرلمان بسبب حظر التجوال العام
تابعنا عبر
أرجأت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، النظر في الدعاوى المعروضة بشأن حل البرلمان.
أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أن "كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة عليها بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وكانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، قد أعلنت في بيان لها، "حظر التجوال الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.