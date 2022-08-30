https://sputnikarabic.ae/20220830/الكرملين-يعلق-على-منشورات-صحيفة-أمريكية-حول-تسليم-طائرات-مسيرة-إيرانية-لروسيا-1067031326.html
الكرملين يعلق على منشورات صحيفة أمريكية حول تسليم طائرات مسيرة إيرانية لروسيا
الكرملين يعلق على منشورات صحيفة أمريكية حول تسليم طائرات مسيرة إيرانية لروسيا
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على منشورات صحيفة "واشنطن بوست" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية، قائلا إن هذه... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:50+0000
2022-08-30T10:50+0000
2022-08-30T10:50+0000
روسيا
إيران
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موسكو - سبوتنيك. قال بيسكوف للصحفيين: "واشنطن بوست، للأسف تنشر الكثير من المعلومات المغلوطة مؤخرا. أما بالنسبة لعلاقاتنا مع إيران، كما تعلمون، فهي تتطور بشكل ديناميكي، وكانت تتطور من قبل، وتتطور الآن وستستمر في التطور".وصرحت وزارة الخارجية الروسية أنه خلال المحادثات في موسكو "من المقرر مواصلة تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية المهمة، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في إيران وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان وما وراء القوقاز وحول بحر قزوين".ومن المقرر مناقشة جدول الأعمال الثنائي، أولا وقبل كل شيء، التعاون التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل، فضلا عن آفاق البناء العلمي والتقني والثقافي والعلاقات الإنسانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, إيران
الكرملين يعلق على منشورات صحيفة أمريكية حول تسليم طائرات مسيرة إيرانية لروسيا
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علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على منشورات صحيفة "واشنطن بوست" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية، قائلا إن هذه الصحيفة تنشر الكثير من الأكاذيب مؤخرا.
موسكو - سبوتنيك. قال بيسكوف للصحفيين: "واشنطن بوست، للأسف تنشر الكثير من المعلومات المغلوطة مؤخرا. أما بالنسبة لعلاقاتنا مع إيران، كما تعلمون، فهي تتطور بشكل ديناميكي، وكانت تتطور من قبل، وتتطور الآن وستستمر في التطور".
هذا وسيناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك المشاريع المشتركة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة والنقل في محادثات من المقرر إجراؤها في موسكو غدا، 31 أغسطس/ آب.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أنه خلال المحادثات في موسكو "من المقرر مواصلة تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية المهمة، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في إيران وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان وما وراء القوقاز وحول بحر قزوين".
ومن المقرر مناقشة جدول الأعمال الثنائي، أولا وقبل كل شيء، التعاون التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل، فضلا عن آفاق البناء العلمي والتقني والثقافي والعلاقات الإنسانية.