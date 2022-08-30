عربي
https://sputnikarabic.ae/20220830/الكشف-عن-تبعية-اليابان-لروسيا-1067014655.html
الكشف عن تبعية اليابان لروسيا
الكشف عن تبعية اليابان لروسيا
تواصل شركتا "ميتسوبيسي" و"ميتسوي" اليابانيتان مشاركتهما في مشروع إنتاج الغاز "ساخالين 2" في روسيا ولن تنسحبا منه. وفي الوقت نفسه تستمر شركات يابانية أخرى في... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T04:19+0000
2022-08-30T04:19+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101863/94/1018639400_0:1339:2000:2464_1920x0_80_0_0_5e925fa88d3970124a95839bec674a30.jpg
وتواصل اليابان مشاركتها في مشاريع إنتاج الغاز في روسيا وفي اتفاقيات استيراد الغاز من روسيا رغم مشاركتها في تطبيق العقوبات الغربية التي تحظر المساهمة في المشاريع الروسية.ورأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هذا يعني استمرار تبعية اليابان لروسيا في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن اليابان تشتري 60 في المائة من 10 ملايين طن من الغاز المستخرج من بطون الأرض في جزيرة ساخالين الروسية. ويسد مشروع "ساخالين 2" حوالي 10 في المائة من احتياجات اليابان من الغاز.وغيرت روسيا أخيرا مدير مشروع "ساخالين 2" وأعلنته ملكا كاملا لها، وطالبت المساهمين الأجانب بتأكيد حصتهم. وكانت الشركتان اليابانيتان تملكان 12.5 في المائة و10 في المائة من أسهم مشروع "ساخالين 2".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101863/94/1018639400_0:1152:2000:2652_1920x0_80_0_0_d5945d955b77f4620dba5eb34a9da87f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

الكشف عن تبعية اليابان لروسيا

04:19 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تواصل شركتا "ميتسوبيسي" و"ميتسوي" اليابانيتان مشاركتهما في مشروع إنتاج الغاز "ساخالين 2" في روسيا ولن تنسحبا منه. وفي الوقت نفسه تستمر شركات يابانية أخرى في شراء الغاز من روسيا.
وتواصل اليابان مشاركتها في مشاريع إنتاج الغاز في روسيا وفي اتفاقيات استيراد الغاز من روسيا رغم مشاركتها في تطبيق العقوبات الغربية التي تحظر المساهمة في المشاريع الروسية.
ورأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هذا يعني استمرار تبعية اليابان لروسيا في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن اليابان تشتري 60 في المائة من 10 ملايين طن من الغاز المستخرج من بطون الأرض في جزيرة ساخالين الروسية. ويسد مشروع "ساخالين 2" حوالي 10 في المائة من احتياجات اليابان من الغاز.
وغيرت روسيا أخيرا مدير مشروع "ساخالين 2" وأعلنته ملكا كاملا لها، وطالبت المساهمين الأجانب بتأكيد حصتهم. وكانت الشركتان اليابانيتان تملكان 12.5 في المائة و10 في المائة من أسهم مشروع "ساخالين 2".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала