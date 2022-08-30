https://sputnikarabic.ae/20220830/الكشف-عن-تبعية-اليابان-لروسيا-1067014655.html
الكشف عن تبعية اليابان لروسيا
الكشف عن تبعية اليابان لروسيا
تواصل شركتا "ميتسوبيسي" و"ميتسوي" اليابانيتان مشاركتهما في مشروع إنتاج الغاز "ساخالين 2" في روسيا ولن تنسحبا منه. وفي الوقت نفسه تستمر شركات يابانية أخرى في... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T04:19+0000
2022-08-30T04:19+0000
2022-08-30T04:19+0000
العالم
اقتصاد
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وتواصل اليابان مشاركتها في مشاريع إنتاج الغاز في روسيا وفي اتفاقيات استيراد الغاز من روسيا رغم مشاركتها في تطبيق العقوبات الغربية التي تحظر المساهمة في المشاريع الروسية.ورأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هذا يعني استمرار تبعية اليابان لروسيا في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن اليابان تشتري 60 في المائة من 10 ملايين طن من الغاز المستخرج من بطون الأرض في جزيرة ساخالين الروسية. ويسد مشروع "ساخالين 2" حوالي 10 في المائة من احتياجات اليابان من الغاز.وغيرت روسيا أخيرا مدير مشروع "ساخالين 2" وأعلنته ملكا كاملا لها، وطالبت المساهمين الأجانب بتأكيد حصتهم. وكانت الشركتان اليابانيتان تملكان 12.5 في المائة و10 في المائة من أسهم مشروع "ساخالين 2".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
الكشف عن تبعية اليابان لروسيا
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تواصل شركتا "ميتسوبيسي" و"ميتسوي" اليابانيتان مشاركتهما في مشروع إنتاج الغاز "ساخالين 2" في روسيا ولن تنسحبا منه. وفي الوقت نفسه تستمر شركات يابانية أخرى في شراء الغاز من روسيا.
وتواصل اليابان مشاركتها في مشاريع إنتاج الغاز في روسيا وفي اتفاقيات استيراد الغاز من روسيا رغم مشاركتها في تطبيق العقوبات الغربية التي تحظر المساهمة في المشاريع الروسية.
ورأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هذا يعني استمرار تبعية اليابان لروسيا في مجال الطاقة، مشيرة
إلى أن اليابان تشتري 60 في المائة من 10 ملايين طن من الغاز المستخرج من بطون الأرض في جزيرة ساخالين الروسية. ويسد مشروع "ساخالين 2" حوالي 10 في المائة من احتياجات اليابان من الغاز.
وغيرت روسيا أخيرا مدير مشروع "ساخالين 2" وأعلنته ملكا كاملا لها، وطالبت المساهمين الأجانب بتأكيد حصتهم. وكانت الشركتان اليابانيتان تملكان 12.5 في المائة و10 في المائة من أسهم مشروع "ساخالين 2".