https://sputnikarabic.ae/20220830/المدفعية-الأوكرانية-تطلق-10-قذائف-على-حي-بيتروفسكي-في-دونيتسك-وبلدة-يلينوفكا-1067020115.html
المدفعية الأوكرانية تطلق 10 قذائف على حي بيتروفسكي في دونيتسك وبلدة يلينوفكا
المدفعية الأوكرانية تطلق 10 قذائف على حي بيتروفسكي في دونيتسك وبلدة يلينوفكا
أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، أن مدفعية القوات الأوكرانية قصفت حي بيتروفسكي بمدينة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T08:35+0000
2022-08-30T08:35+0000
2022-08-30T08:45+0000
أخبار أوكرانيا
قصف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الممثل، عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل حالتين لإطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. الساعة 8:40 على محور غيورغييفكا - مدينة دونيتسك (حي بيتروفسكي)، حيث تم إطلاق 4 قنابل مدفعية (عيار 152 ملم). الساعة 8:40 تم تسجيل حالة قصف بلدة يلينوفكا، حيث تم إطلاق 6 قنابل مدفعية".يقع حي بيتروفسكي على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي المنطقة الأكثر بعدا عن مركز المدينة.ومنذ عام 2014، ومع إعلان استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية عن كييف، يتعرض الحي لقصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية بشكل متكرر.
https://sputnikarabic.ae/20220828/القوات-الأوكرانية-تجدد-استهداف-المدنيين-في-مقاطعة-خيرسون-1066933387.html
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أخبار أوكرانيا, قصف
المدفعية الأوكرانية تطلق 10 قذائف على حي بيتروفسكي في دونيتسك وبلدة يلينوفكا
08:35 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 08:45 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، أن مدفعية القوات الأوكرانية قصفت حي بيتروفسكي بمدينة دونيتسك وبلدة يلينوفكا، بـ10 قذائف عيار 152 ملم.
وقال الممثل، عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل حالتين لإطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. الساعة 8:40 على محور غيورغييفكا - مدينة دونيتسك (حي بيتروفسكي)، حيث تم إطلاق 4 قنابل مدفعية (عيار 152 ملم). الساعة 8:40 تم تسجيل حالة قصف بلدة يلينوفكا، حيث تم إطلاق 6 قنابل مدفعية".
يقع حي بيتروفسكي على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي المنطقة الأكثر بعدا عن مركز المدينة.
ومنذ عام 2014، ومع إعلان استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية عن كييف، يتعرض الحي لقصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية بشكل متكرر.