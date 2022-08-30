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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220830/المدفعية-الأوكرانية-تطلق-10-قذائف-على-حي-بيتروفسكي-في-دونيتسك-وبلدة-يلينوفكا-1067020115.html
المدفعية الأوكرانية تطلق 10 قذائف على حي بيتروفسكي في دونيتسك وبلدة يلينوفكا
المدفعية الأوكرانية تطلق 10 قذائف على حي بيتروفسكي في دونيتسك وبلدة يلينوفكا
أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، أن مدفعية القوات الأوكرانية قصفت حي بيتروفسكي بمدينة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T08:35+0000
2022-08-30T08:45+0000
أخبار أوكرانيا
قصف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الممثل، عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل حالتين لإطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. الساعة 8:40 على محور غيورغييفكا - مدينة دونيتسك (حي بيتروفسكي)، حيث تم إطلاق 4 قنابل مدفعية (عيار 152 ملم). الساعة 8:40 تم تسجيل حالة قصف بلدة يلينوفكا، حيث تم إطلاق 6 قنابل مدفعية".يقع حي بيتروفسكي على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي المنطقة الأكثر بعدا عن مركز المدينة.ومنذ عام 2014، ومع إعلان استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية عن كييف، يتعرض الحي لقصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية بشكل متكرر.
https://sputnikarabic.ae/20220828/القوات-الأوكرانية-تجدد-استهداف-المدنيين-في-مقاطعة-خيرسون-1066933387.html
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أخبار أوكرانيا, قصف
أخبار أوكرانيا, قصف

المدفعية الأوكرانية تطلق 10 قذائف على حي بيتروفسكي في دونيتسك وبلدة يلينوفكا

08:35 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 08:45 GMT 30.08.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، أن مدفعية القوات الأوكرانية قصفت حي بيتروفسكي بمدينة دونيتسك وبلدة يلينوفكا، بـ10 قذائف عيار 152 ملم.
وقال الممثل، عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل حالتين لإطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. الساعة 8:40 على محور غيورغييفكا - مدينة دونيتسك (حي بيتروفسكي)، حيث تم إطلاق 4 قنابل مدفعية (عيار 152 ملم). الساعة 8:40 تم تسجيل حالة قصف بلدة يلينوفكا، حيث تم إطلاق 6 قنابل مدفعية".
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
القوات الأوكرانية تجدد استهداف المدنيين في مقاطعة خيرسون
28 أغسطس, 14:50 GMT
يقع حي بيتروفسكي على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي المنطقة الأكثر بعدا عن مركز المدينة.
ومنذ عام 2014، ومع إعلان استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية عن كييف، يتعرض الحي لقصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية بشكل متكرر.
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Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:01 GMT
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