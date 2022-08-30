https://sputnikarabic.ae/20220830/المسح-الصحي-للأسرة-المصرية-يكشف-تراجع-معدل-الإنجاب-والختان-وارتفاع-نسبة-أنيميا-الأطفال-1067036463.html

المسح الصحي للأسرة المصرية يكشف تراجع معدل الإنجاب والختان وارتفاع نسبة "أنيميا" الأطفال

المسح الصحي للأسرة المصرية يكشف تراجع معدل الإنجاب والختان وارتفاع نسبة "أنيميا" الأطفال

كشف المسح الصحي للأسرة المصرية عن عام 2021 تراجع نسبة إنجاب النساء في مصر وتراجع نسبة ختان الإناث، مقابل ارتفاع نسبة أنيميا (فقر الدم) الأطفال حتى سن الخامسة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، تقرير المسح الصحي للأسرة المصرية عن عام 2021، وهو المسح الذي توقف منذ عام 2014 وحتى نسخته الأخيرة الصادرة اليوم.وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن رئيس الجهاز خيرت بركات أن المسح الصحي للأسرة المصرية كشف تراجع معدل الإنجاب في مصر من 3.5 طفل لكل سيدة في مسح عام 2014، إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، وأشار في ذلك إلى العلاقة بين التعليم ومستويات الإنجاب، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بتعليم المرأة.وأوضح بركات خلال المؤتمر أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 "يأتي استمرارا لسلسلة المسوح السكانية الصحية التي بدأت منذ عام 1988 وتم في إطارها سيعة مسوح كان آخرها عام 2014".كما أكد بركات أن نتائج المسح "أظهرت كذلك تحسن واضح في مؤشرات رعاية الحمل والولادة، وفي المقابل ارتفعت نسبة الولادات القيصرية بشكل كبير ويمثل ذلك عبئا على القطاع الحكومي بوجه خاص والأسر بوجه عام".وأشارت نتائج البحث إلى انخفاض نسبة ختان الإناث حتى سن 19 سنة إلى 14 في المئة في 2021 مقابل 21 في المئة عام 2014، وأوصى بركات في هذا الصدد "بالاهتمام بتوعية الأفراد لتغيير الاتجاهات نحو ختان الإناث وتطبيق العقوبات المقررة قانونا بهذه الممارسة".وكشفت النتائج أيضا عن تراجع وفيات الأطفال بين سن 1 و4 أعوام إلى 3 لكل ألف، في العام 2021 مقابل 5 لكل ألف في العام 2014، فيما ارتفعت نسبة الأنيميا للأطفال حتى سن الخامسة إلى 43 في المئة عام 2021 مقابل 27 في المئة عام 2014.من جانبها اعتبرت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن "التحسن الواضح في مؤشرات مسح الأسرة يؤكد فعالية البرامج والمشروعات التي استهدفت تحسين أوضاع المرأة والأسرة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية".

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