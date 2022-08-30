https://sputnikarabic.ae/20220830/الولايات-المتحدة-تسجل-أول-وفاة-بجدري-القردة-1067058596.html

الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بجدري القردة

الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بجدري القردة

أعلنت السلطات الصحية في ولاية تكساس، أن الولاية سجلت أول حالة وفاة في الولايات المتحدة لشخص مصاب بفيروس جدري القردة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T17:04+0000

2022-08-30T17:04+0000

2022-08-30T17:04+0000

جدري القردة

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن إدارة الخدمات الصحية في الولاية.وقال البيان إن إدارة الخدمات الصحية في الولاية أكدت وفاة أول شخص مصاب بجدري القردة في تكساس وفي الولايات المتحدة.وأضاف البيان أن المريض كان أحد السكان البالغين في مقاطعة هاريس، وكان يعاني من ضعف شديد في المناعة. والقضية قيد التحقيق لتحديد الدور الذي لعبه جدري القردة في الوفاة.نصحت إدارة الخدمات الصحية السكان الذين يعانون من الحمى والقشعريرة وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي غير المبرر بالاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.وأشارت إلى أن جدري القردة مرض ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، وبالتالي يمكن الوقاية منه عن طريق تجنب ملامسة الجلد للجلد مع شخص مصاب بطفح جلدي.

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جدري القردة, الولايات المتحدة الأمريكية