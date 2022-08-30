https://sputnikarabic.ae/20220830/الولايات-المتحدة-تسجل-أول-وفاة-بجدري-القردة-1067058596.html
الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بجدري القردة
الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بجدري القردة
أعلنت السلطات الصحية في ولاية تكساس، أن الولاية سجلت أول حالة وفاة في الولايات المتحدة لشخص مصاب بفيروس جدري القردة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T17:04+0000
2022-08-30T17:04+0000
2022-08-30T17:04+0000
جدري القردة
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن إدارة الخدمات الصحية في الولاية.وقال البيان إن إدارة الخدمات الصحية في الولاية أكدت وفاة أول شخص مصاب بجدري القردة في تكساس وفي الولايات المتحدة.وأضاف البيان أن المريض كان أحد السكان البالغين في مقاطعة هاريس، وكان يعاني من ضعف شديد في المناعة. والقضية قيد التحقيق لتحديد الدور الذي لعبه جدري القردة في الوفاة.نصحت إدارة الخدمات الصحية السكان الذين يعانون من الحمى والقشعريرة وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي غير المبرر بالاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.وأشارت إلى أن جدري القردة مرض ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، وبالتالي يمكن الوقاية منه عن طريق تجنب ملامسة الجلد للجلد مع شخص مصاب بطفح جلدي.
https://sputnikarabic.ae/20220825/أول-مريض-في-العالم-يصاب-بالإيدز-وكورونا-وجدري-القردة-في-وقت-واحد-1066846776.html
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جدري القردة, الولايات المتحدة الأمريكية
جدري القردة, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بجدري القردة
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أعلنت السلطات الصحية في ولاية تكساس، أن الولاية سجلت أول حالة وفاة في الولايات المتحدة لشخص مصاب بفيروس جدري القردة.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن إدارة الخدمات الصحية في الولاية.
وقال البيان إن إدارة الخدمات الصحية في الولاية أكدت وفاة أول شخص مصاب بجدري القردة
في تكساس وفي الولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن المريض كان أحد السكان البالغين في مقاطعة هاريس، وكان يعاني من ضعف شديد في المناعة. والقضية قيد التحقيق لتحديد الدور الذي لعبه جدري القردة في الوفاة.
نصحت إدارة الخدمات الصحية السكان الذين يعانون من الحمى والقشعريرة وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي غير المبرر بالاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.
وأشارت إلى أن جدري القردة مرض ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، وبالتالي يمكن الوقاية منه عن طريق تجنب ملامسة الجلد للجلد مع شخص مصاب بطفح جلدي.