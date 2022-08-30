https://sputnikarabic.ae/20220830/بايدن-أنا-مصمم-على-حظر-بيع-الأسلحة-الهجومية-للمدنيين-1067066807.html
بايدن: أنا مصمم على حظر بيع الأسلحة الهجومية للمدنيين
بايدن: أنا مصمم على حظر بيع الأسلحة الهجومية للمدنيين
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعطاء دفعة جديدة لمسألة حظر مبيعات الأسلحة الهجومية للمدنيين. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T22:10+0000
2022-08-30T22:10+0000
2022-08-30T22:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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جاء هذا، اليوم الثلاثاء، بينما كان بايدن يخاطب أنصاره في بنسلفانيا بشأن سياساته للحد من الجريمة باستخدام الأسلحة النارية، بحسب "فرانس برس".وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأولى للولاية المتأرجحة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني: "أنا أصر على حظر الأسلحة الهجومية في هذا البلد".تتضمن مقترحات بايدن لتحقيق هذا الهدف تمويلا جديدا كبيرا لمائة ألف ضابط شرطة إضافي في الشوارع، والاستثمار في منع الجريمة.كما تتضمن "خطوات منطقية بشأن الأسلحة لإبقاء الأسلحة النارية الخطرة بعيدا عن الأيدي الخطرة".
https://sputnikarabic.ae/20220827/إعلام-اتصالات-إسرائيلية-لعقد-لقاء-بين-بايدن-ولابيد-الشهر-المقبل-1066911185.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن: أنا مصمم على حظر بيع الأسلحة الهجومية للمدنيين
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعطاء دفعة جديدة لمسألة حظر مبيعات الأسلحة الهجومية للمدنيين.
جاء هذا، اليوم الثلاثاء، بينما كان بايدن يخاطب أنصاره في بنسلفانيا بشأن سياساته للحد من الجريمة باستخدام الأسلحة النارية، بحسب "فرانس برس".
وقال الرئيس الأمريكي
خلال زيارته الأولى للولاية المتأرجحة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني: "أنا أصر على حظر الأسلحة الهجومية في هذا البلد".
تتضمن مقترحات بايدن لتحقيق هذا الهدف تمويلا جديدا كبيرا لمائة ألف ضابط شرطة إضافي في الشوارع، والاستثمار في منع الجريمة.
كما تتضمن "خطوات منطقية بشأن الأسلحة لإبقاء الأسلحة النارية الخطرة بعيدا عن الأيدي الخطرة".