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بايدن: أنا مصمم على حظر بيع الأسلحة الهجومية للمدنيين
بايدن: أنا مصمم على حظر بيع الأسلحة الهجومية للمدنيين
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعطاء دفعة جديدة لمسألة حظر مبيعات الأسلحة الهجومية للمدنيين. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T22:10+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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جاء هذا، اليوم الثلاثاء، بينما كان بايدن يخاطب أنصاره في بنسلفانيا بشأن سياساته للحد من الجريمة باستخدام الأسلحة النارية، بحسب "فرانس برس".وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأولى للولاية المتأرجحة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني: "أنا أصر على حظر الأسلحة الهجومية في هذا البلد".تتضمن مقترحات بايدن لتحقيق هذا الهدف تمويلا جديدا كبيرا لمائة ألف ضابط شرطة إضافي في الشوارع، والاستثمار في منع الجريمة.كما تتضمن "خطوات منطقية بشأن الأسلحة لإبقاء الأسلحة النارية الخطرة بعيدا عن الأيدي الخطرة".
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن: أنا مصمم على حظر بيع الأسلحة الهجومية للمدنيين

22:10 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / POOL
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعطاء دفعة جديدة لمسألة حظر مبيعات الأسلحة الهجومية للمدنيين.
جاء هذا، اليوم الثلاثاء، بينما كان بايدن يخاطب أنصاره في بنسلفانيا بشأن سياساته للحد من الجريمة باستخدام الأسلحة النارية، بحسب "فرانس برس".
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
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وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأولى للولاية المتأرجحة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني: "أنا أصر على حظر الأسلحة الهجومية في هذا البلد".
تتضمن مقترحات بايدن لتحقيق هذا الهدف تمويلا جديدا كبيرا لمائة ألف ضابط شرطة إضافي في الشوارع، والاستثمار في منع الجريمة.
كما تتضمن "خطوات منطقية بشأن الأسلحة لإبقاء الأسلحة النارية الخطرة بعيدا عن الأيدي الخطرة".
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