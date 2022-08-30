https://sputnikarabic.ae/20220830/بعد-اعتذاره-للشعب-ما-هو-التصنيف-العالمي-للجيش-الماليزي-1067054954.html
بعد اعتذاره للشعب... ما هو التصنيف العالمي للجيش الماليزي؟
بعد اعتذاره للشعب... ما هو التصنيف العالمي للجيش الماليزي؟
يصنف الجيش الماليزي في المرتبة رقم 48 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات عام 2022. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:05+0000
2022-08-30T16:05+0000
2022-08-30T16:05+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102723/57/1027235767_0:0:4256:2395_1920x0_80_0_0_959cc3c4e54adaa84e193f96372fb875.jpg
ويمتلك الجيش الماليزي 267 ألف جندي، بينهم 115 ألفا قوات عاملة و52 ألفا قوات احتياطية و100 ألف قوات شبه عسكرية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتصنف القوات الجوية الماليزية في المرتبة رقم 57 عالميا وتضم 144 طائرة حربية بينها 26 مقاتلة وطائرة اعتراضية و12 طائرة هجومية و18 طائرة نقل عسكري و39 طائرة تدريب و4 طائرات مهام خاصة و4 طائرات تزود بالوقود في الجو.وتمتلك القوات البرية الماليزية 48 دبابة وألف و708 مدرعة و196 مدفعا ميدانيا و54 راجمة صواريخ.ويصنف الأسطول الحربي الماليزي في المرتبة رقم 34 عالميا، ويمتلك 82 وحدة بحرية بينها 3 فرقاطات و6 كورفيتات وغواصتين و29 سفينة دورية و4 كاسحات ألغام بحرية.وتسبب مقطع فيديو متداول على الإنترنت في إقدام الجيش على الاعتذار للشعب الماليزي، بعدما رصد تعطل مركبتين عسكريتين على طريق عام في العاصمة كوالالمبور، بصورة أدت إلى تعطيل حركة المرور وتكدس السيارات.وأصدر الجيش الماليزي بيانا قال فيه إنه يعتذر عن الحادثين ويضمن عدم تكرارهما، مؤكدا أنه سيتم إعداد فريق احتياطي لمواجهة أي حادث من هذا النوع على الفور لتجنب الاختناقات المرورية.
https://sputnikarabic.ae/20220829/ماليزيا-الجيش-يعتذر-للشعب-بسبب-فيديو-مثير-للسخرية--1066992614.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102723/57/1027235767_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_7fa771e457a320419998b8d58f5ae02a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بعد اعتذاره للشعب... ما هو التصنيف العالمي للجيش الماليزي؟
تابعنا عبر
يصنف الجيش الماليزي في المرتبة رقم 48 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات عام 2022.
ويمتلك الجيش الماليزي 267 ألف جندي، بينهم 115 ألفا قوات عاملة و52 ألفا قوات احتياطية و100 ألف قوات شبه عسكرية، حسبما ذكر
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ميزانية دفاع الجيش الماليزي 3.7 مليار دولار تقريبا.
وتصنف القوات الجوية الماليزية
في المرتبة رقم 57 عالميا وتضم 144 طائرة حربية بينها 26 مقاتلة وطائرة اعتراضية و12 طائرة هجومية و18 طائرة نقل عسكري و39 طائرة تدريب و4 طائرات مهام خاصة و4 طائرات تزود بالوقود في الجو.
كما تمتلك ماليزيا 41 مروحية ليس بينها أي مروحية هجومية.
وتمتلك القوات البرية الماليزية 48 دبابة وألف و708 مدرعة و196 مدفعا ميدانيا و54 راجمة صواريخ.
ويصنف الأسطول الحربي الماليزي في المرتبة رقم 34 عالميا، ويمتلك 82 وحدة بحرية بينها 3 فرقاطات و6 كورفيتات وغواصتين و29 سفينة دورية و4 كاسحات ألغام بحرية.
وتسبب مقطع فيديو متداول على الإنترنت في إقدام الجيش على الاعتذار للشعب الماليزي، بعدما رصد تعطل مركبتين عسكريتين على طريق عام في العاصمة كوالالمبور، بصورة أدت إلى تعطيل حركة المرور وتكدس السيارات.
وأصدر الجيش الماليزي
بيانا قال فيه إنه يعتذر عن الحادثين ويضمن عدم تكرارهما، مؤكدا أنه سيتم إعداد فريق احتياطي لمواجهة أي حادث من هذا النوع على الفور لتجنب الاختناقات المرورية.