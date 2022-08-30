https://sputnikarabic.ae/20220830/بعد-ساعات-من-تبادل-إطلاق-النار-في-الضفة-مطلوبان-فلسطينيان-يستسلمان-للقوات-الإسرائيلية-1067020396.html

بعد ساعات من تبادل إطلاق النار في الضفة... "مطلوبان" فلسطينيان يستسلمان للقوات الإسرائيلية

بعد ساعات من تبادل إطلاق النار في الضفة... "مطلوبان" فلسطينيان يستسلمان للقوات الإسرائيلية

استسلم "مطلوبان" فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، لقوات إسرائيلية حاصرت منزلا كانا يتحصنان داخله بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين الجانبين، وفق إعلام عبري. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T08:39+0000

2022-08-30T08:39+0000

2022-08-30T08:39+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن نهاد عويس ونبيل الصوالحي المشتبه في تورطهما في إطلاق نار نهاية الأسبوع الماضي على مركبة عسكرية في مستوطنة شافي شومرون، سلما نفسيهما في ختام تبادل لإطلاق النار في القرية رجيب قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.وأضافت الصحيفة: "في عمليات التفتيش التي أجراها جنود وحدة يمام بعد أن غادر المطلوبان المنزل، تم ضبط بندقية من طراز M-16 ومسدس وذخيرة وعبوات أنبوبية وقنابل يدوية".من جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن تسليم عويس والصوالحي نفسيهما، لم يأت إلا بعد وصول والد أحدهما إلى المكان ومناشدته لابنه وصديقه الاستسلام.وفي وقت سابق من صباح اليوم، حاصرت القوات الإسرائيلية المنزل الذي كانت يتحصن داخله عويس والصوالحي.وقالت الصحيفة إنه وقع "إطلاق النار بدقة على القوة الإسرائيلية التي ردت بإطلاق صاروخ لاو (صاروخ محمول مضاد للدبابات والدروع أمريكي الصنع) على المنزل المحاصر".وشارك في العملية قوة من وحدة "يمام" وهي وحدة شبه عسكرية عالية التدريب في شرطة الحدود الإسرائيلية، إضافة إلى قوات من الجيش الإسرائيلي.ومؤخرا، بدأت إسرائيل في تكثيف عملياتها العسكرية بالضفة الغربية والتي شهدت حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد "مطلوبين".ولوحظ في الآونة الأخيرة استخدام القوات الإسرائيلية صواريخ مضادة للدروع في هجماتها على ناشطين فلسطينيين.وفي التاسع من شهر أغسطس/آب الجاري، اغتالت إسرائيل الشاب إبراهيم النابلسي، بمدينة نابلس بعد 3 ساعات من تبادل إطلاق النار، وثم تدمير المنزل الذي كان يتحصن داخله باستخدام صواريخ مضادة للدروع.ووقتها، اطلقت القوات الإسرائيلية صواريخ من طراز "لاو" و"ماتادور" على المنزل ما أدى إلى مقتل النايلسي ومساعده.وخلال العام الجاري 2022، قُتل 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية دورية في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ احتلال إسرائيل للمنطقة عام 1967.وصعدت إسرائيل من عملياتها خلال الربيع الماضي بعد سلسلة هجمات دموية نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.لم تكن هناك هجمات مميتة منذ مايو/ أيار، ولكن عمليات الجيش الإسرائيلي العنيفة تواصلت.

https://sputnikarabic.ae/20220829/أكثر-الأعوام-دموية-منذ-2016-مقتل-85-فلسطينيا-في-الضفة-الغربية-عام-2022-1066957350.html

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