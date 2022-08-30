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https://sputnikarabic.ae/20220830/بعد-سقوط-قتلى-واشتباكات-بالأسلحة-الثقيلة-التيار-الصدري-يوقف-الاعتصام-فهل-انتهت-الأزمة-في-العراق؟-1067036988.html
بعد سقوط قتلى واشتباكات بالأسلحة الثقيلة.. التيار الصدري يوقف الاعتصام.. فهل انتهت الأزمة في العراق؟
بعد سقوط قتلى واشتباكات بالأسلحة الثقيلة.. التيار الصدري يوقف الاعتصام.. فهل انتهت الأزمة في العراق؟
تناقش الحلقة: أبعاد انتقاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لما سماه بـ"ثورة التيار الصدري"، وتأكيده بأنه سيتبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال 60... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:18+0000
2022-08-30T12:18+0000
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بعد سقوط قتلى وإشتباكات بالأسلحة الثقيلة...التيار الصدري يوقف الإعتصام .. فهل إنتهت الأزمة في العراق؟
بعد سقوط قتلى وإشتباكات بالأسلحة الثقيلة...التيار الصدري يوقف الإعتصام .. فهل إنتهت الأزمة في العراق؟
وكان الصدر أمهل أنصاره ساعة واحدة للانسحاب بشكل كامل من أمام البرلمان وإلغاء اعتصامهم، مقدما اعتذاره للشعب العراقي الذي اعتبر أنه "المتضرر الوحيد مما يجري".وكان نحو 20 قتيلا سقطوا في المواجهات المسلحة التي اندلعت داخل المنطقة الخضراء في بغداد، بعد إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي، قبل أن تعلن قيادة العمليات المشتركة حظر التجول الشامل في جميع المحافظات.الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، اعتبر أن ما حصل لم يكن بعيدًا عن مخطط خارجي بأدوات داخلية لإغراق العراق في أزمة عميقة جديدة، معتبرًا أنه في حال تواصلت الأزمة، فسوف يتدخل الحشد الشعبي لحسم الأمور.بدوره، أكد المحلل السياسي أمير نجم، أن الصدر يحمل مشروعًا معمقًا لإنقاد البلاد من الأزمة السياسية والفساد، وأنه اتخذ قرار وقف الاعتصام على ضوء دخول "قوى تخريبية" على خط الأزمة.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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60
راديو, بانوراما, аудио
راديو, بانوراما, аудио

بعد سقوط قتلى واشتباكات بالأسلحة الثقيلة.. التيار الصدري يوقف الاعتصام.. فهل انتهت الأزمة في العراق؟

12:18 GMT 30.08.2022
بعد سقوط قتلى وإشتباكات بالأسلحة الثقيلة...التيار الصدري يوقف الإعتصام .. فهل إنتهت الأزمة في العراق؟
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة: أبعاد انتقاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لما سماه بـ"ثورة التيار الصدري"، وتأكيده بأنه سيتبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال 60 دقيقة.
وكان الصدر أمهل أنصاره ساعة واحدة للانسحاب بشكل كامل من أمام البرلمان وإلغاء اعتصامهم، مقدما اعتذاره للشعب العراقي الذي اعتبر أنه "المتضرر الوحيد مما يجري".
وكان نحو 20 قتيلا سقطوا في المواجهات المسلحة التي اندلعت داخل المنطقة الخضراء في بغداد، بعد إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي، قبل أن تعلن قيادة العمليات المشتركة حظر التجول الشامل في جميع المحافظات.
الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، اعتبر أن ما حصل لم يكن بعيدًا عن مخطط خارجي بأدوات داخلية لإغراق العراق في أزمة عميقة جديدة، معتبرًا أنه في حال تواصلت الأزمة، فسوف يتدخل الحشد الشعبي لحسم الأمور.
بدوره، أكد المحلل السياسي أمير نجم، أن الصدر يحمل مشروعًا معمقًا لإنقاد البلاد من الأزمة السياسية والفساد، وأنه اتخذ قرار وقف الاعتصام على ضوء دخول "قوى تخريبية" على خط الأزمة.
التفاصيل في الملف الصوتي...
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