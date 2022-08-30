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بوريل: بعض الأصوات في الاتحاد الأوروبي تطالب بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا
بوريل: بعض الأصوات في الاتحاد الأوروبي تطالب بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأصوات طلبت إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا، في ظل الأوضاع... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:08+0000
2022-08-30T16:08+0000
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وجاء ذلك في تصريحات صحفية له قبل اجتماع وزراء دفاع وخارجية الدول الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ.وقال بوريل: "هناك بعض الأصوات في الاتحاد الأوروبي طالبت بإعادة النظر في العقوبات ولكن على الأرجح أنها ستستمر".وأضاف أن "الاجتماع سيبحث فعالية وتأثير العقوبات المفروضة على روسيا، والوضع في أوكرانيا".يذكر أنه مع بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على موسكو، وخاصة، على موارد الطاقة الروسية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
https://sputnikarabic.ae/20220828/بوريل-عن-العقوبات-ضد-روسيا-يجب-علينا-دفع-الثمن-1066922701.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

بوريل: بعض الأصوات في الاتحاد الأوروبي تطالب بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا

16:08 GMT 30.08.2022
© AP Photo / Petros Giannakourisعلم الاتحاد الأوروبي في أثينا
علم الاتحاد الأوروبي في أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأصوات طلبت إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا، في ظل الأوضاع الراهنة.
وجاء ذلك في تصريحات صحفية له قبل اجتماع وزراء دفاع وخارجية الدول الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ.
وقال بوريل: "هناك بعض الأصوات في الاتحاد الأوروبي طالبت بإعادة النظر في العقوبات ولكن على الأرجح أنها ستستمر".
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وأضاف أن "الاجتماع سيبحث فعالية وتأثير العقوبات المفروضة على روسيا، والوضع في أوكرانيا".
يذكر أنه مع بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على موسكو، وخاصة، على موارد الطاقة الروسية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
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