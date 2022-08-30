https://sputnikarabic.ae/20220830/بوريل-نعول-على-موافقة-وزراء-دفاع-الاتحاد-الأوروبي-على-مهمة-تدريبية-لأوكرانيا-1067019094.html
بوريل: نعول على موافقة وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على مهمة تدريبية لأوكرانيا
بوريل: نعول على موافقة وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على مهمة تدريبية لأوكرانيا
صرح ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن وزراء دفاع دول الاتحاد سيناقشون مهمة تدريبية رفيعة المستوى للجيش الأوكراني... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T07:55+0000
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وقال بوريل، اليوم الثلاثاء، قبيل الاجتماع المرتقب لوزراء دفاع دول الاتحاد "هذا اجتماع غير رسمي ولا يمكن اتخاذ قرارات عملية. ربما اتفاق سياسي أتمنى أن نحصل عليه اليوم. ستظهر التفاصيل لاحقا. هناك إجراء يتم خلاله تحديد الأهداف والموارد."وأعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس، يوم الأربعاء، أنه يجري تدريب نحو 150 عسكريا أوكرانيا، على يد خبراء ليتوانيين.وأوضح أنه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، سيكون هؤلاء جاهزين للمشاركة في الأعمال القتالية، التي من بينها بعض التخصصات العسكرية الضيقة للغاية.ونقلت وكالة "أوكرإنفورم"، عن الوزير قوله: "في أبريل ومايو، عرضنا على أوكرانيا أكثر من عشرين دورة تدريبية، التي تمكّن القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز متخصصين".وأشار إلى أن ليتوانيا ستنضم إلى تدريب الجيش الأوكراني في بريطانيا، في أوائل سبتمبر المقبل، وسيتم تخصيص 15 مدربا لهذا الغرض.
https://sputnikarabic.ae/20220824/ليتوانيا-ندرب-150-عسكريا-أوكرانيا-متخصصا-1066802304.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, تدريب, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, تدريب, أخبار أوكرانيا
بوريل: نعول على موافقة وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على مهمة تدريبية لأوكرانيا
07:55 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
صرح ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن وزراء دفاع دول الاتحاد سيناقشون مهمة تدريبية رفيعة المستوى للجيش الأوكراني في اجتماع غير رسمي في براغ، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على تفاصيل هذا المشروع في وقت لاحق.
وقال بوريل، اليوم الثلاثاء، قبيل الاجتماع المرتقب لوزراء دفاع دول الاتحاد "هذا اجتماع غير رسمي ولا يمكن اتخاذ قرارات عملية. ربما اتفاق سياسي أتمنى أن نحصل عليه اليوم. ستظهر التفاصيل لاحقا. هناك إجراء يتم خلاله تحديد الأهداف والموارد."
وأضاف أن مبادرة إنشاء هذه البعثة "رفيعة المستوى" اتخذت حتى قبل تصعيد الصراع في أوكرانيا في فبراير من هذا العام.
وأعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس، يوم الأربعاء، أنه يجري تدريب
نحو 150 عسكريا أوكرانيا، على يد خبراء ليتوانيين.
وأوضح أنه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، سيكون هؤلاء جاهزين للمشاركة في الأعمال القتالية، التي من بينها بعض التخصصات العسكرية الضيقة للغاية.
ونقلت وكالة "أوكرإنفورم"، عن الوزير قوله: "في أبريل ومايو، عرضنا على أوكرانيا أكثر من عشرين دورة تدريبية، التي تمكّن القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز متخصصين".
وتابع: "تم تفعيل خمس دورات، ويجري تدريب أفراد الجيش الأوكراني؛ وبحلول شهر أكتوبر، سنقوم بتجهيز 150 متخصصا في مختلف المهن العسكرية، وبعض هذه التخصصات العسكرية ضيقة للغاية".
وأشار إلى أن ليتوانيا ستنضم إلى تدريب الجيش الأوكراني في بريطانيا، في أوائل سبتمبر المقبل، وسيتم تخصيص 15 مدربا لهذا الغرض.