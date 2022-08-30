https://sputnikarabic.ae/20220830/بولندا-تحتج-على-حجب-الاتحاد-الأوروبي-المليارات-من-مستحقاتها-1067057119.html
بولندا تحتج على حجب الاتحاد الأوروبي المليارات من مستحقاتها
بولندا تحتج على حجب الاتحاد الأوروبي المليارات من مستحقاتها
قال رئيس الوزراء البولندي، اليوم الثلاثاء، إنه سيقدم طلبا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن مدفوعات التعافي من "كوفيد" التابعة للاتحاد الأوروبي والمحتجزة بسبب... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:33+0000
2022-08-30T16:33+0000
2022-08-30T16:33+0000
بولندا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وصرح رئيس الوزراء ماتيوس مورافسكي للصحفيين بأنه "من الآن وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول أو بداية نوفمبر، سيتم تقديم مثل هذا الطلب"، مضيفا أنه كان ينتظر الرد من بروكسل "بتشكك"، بحسب وكالة "فرانس برس".تستحق وارسو 35.4 مليار يورو، بما في ذلك 23.9 مليار يورو في شكل دعم مباشر لتمويل تعافيها من جائحة "كوفيد"، ورفض الاتحاد الأوروبي دفع الأموال حتى تراجع بولندا تشريعات تقول إنها تنتهك استقلال القضاء في البلاد.وضع حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر الماضي ضغوطا إضافية على وارسو، حيث فرضت غرامة يومية قدرها مليون يورو حتى يتم تغيير القوانين. وبلغت الغرامات حتى الآن أكثر من 300 مليون يورو.في يونيو/ حزيران، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن الأموال رهنا بسلسلة من الشروط. على الرغم من أن بولندا أجرت بعض التغييرات على قوانينها استجابة لضغوط بروكسل، إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقول إنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية.رفعت أربع منظمات رائدة تمثل قضاة في جميع أنحاء أوروبا، يوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية لمنع المجلس الأوروبي من دفع أموال التعافي إلى بولندا.وجادلوا بأنه حتى الشروط التي وضعتها بروكسل قبل أن يتم سداد أي مدفوعات لم تكن كافية، متجاهلين الشروط الأكثر صرامة المنصوص عليها في قرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20220321/بولندا-تشتكي-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-1060152585.html
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بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بولندا تحتج على حجب الاتحاد الأوروبي المليارات من مستحقاتها
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قال رئيس الوزراء البولندي، اليوم الثلاثاء، إنه سيقدم طلبا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن مدفوعات التعافي من "كوفيد" التابعة للاتحاد الأوروبي والمحتجزة بسبب خلاف بشأن تدخل وارسو في شؤون القضاء الخاص بها.
وصرح رئيس الوزراء ماتيوس مورافسكي للصحفيين بأنه "من الآن وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول أو بداية نوفمبر، سيتم تقديم مثل هذا الطلب"، مضيفا أنه كان ينتظر الرد من بروكسل
"بتشكك"، بحسب وكالة "فرانس برس".
تستحق وارسو 35.4 مليار يورو، بما في ذلك 23.9 مليار يورو في شكل دعم مباشر لتمويل تعافيها من جائحة "كوفيد"، ورفض الاتحاد الأوروبي دفع الأموال حتى تراجع بولندا تشريعات تقول إنها تنتهك استقلال القضاء في البلاد.
وضع حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر الماضي ضغوطا إضافية على وارسو، حيث فرضت غرامة يومية قدرها مليون يورو
حتى يتم تغيير القوانين. وبلغت الغرامات حتى الآن أكثر من 300 مليون يورو.
في يونيو/ حزيران، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن الأموال رهنا بسلسلة من الشروط. على الرغم من أن بولندا أجرت بعض التغييرات على قوانينها استجابة لضغوط بروكسل، إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقول إنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية.
رفعت أربع منظمات رائدة تمثل قضاة في جميع أنحاء أوروبا، يوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية لمنع المجلس الأوروبي من دفع أموال التعافي إلى بولندا.
وجادلوا بأنه حتى الشروط التي وضعتها بروكسل قبل أن يتم سداد أي مدفوعات لم تكن كافية، متجاهلين الشروط الأكثر صرامة المنصوص عليها في قرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة.