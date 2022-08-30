https://sputnikarabic.ae/20220830/تسارع-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-خلال-40-عاما-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1067061796.html
تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة
تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة
تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.8% خلال العام المنتهي في أغسطس/ آب، مما عزز الدعوات الموجهة إلى البنك المركزي الأوروبي لتسريع وتيرة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T19:07+0000
2022-08-30T19:07+0000
2022-08-30T19:07+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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كانت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا مدفوعة في الغالب بارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء، مما أدى إلى ارتفاع التضخم بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن شهر يوليو/ تموز، على الرغم من الإجراءات الحكومية الأخيرة لتخفيف الضربة على الأسر، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".دعمت الأرقام دعوات أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى أن يكون البنك أكثر جرأة في استجابته السياسية لارتفاع التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ إنشاء اليورو قبل 23 عاما، ومن المتوقع أن يتسارع أكثر في أغسطس.دعا بعض المعنيين، مثل رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، علنا، البنك المركزي الأوروبي إلى مناقشة تسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة من نصف نقطة مئوية في يوليو إلى زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقاط في اجتماع الأسبوع المقبل.في أغسطس، ارتفعت أسعار الطاقة الألمانية بنسبة 35.6% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 16.6%، وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 3.1% من 2.8% في يوليو.
https://sputnikarabic.ae/20220817/بريطانيا-التضخم-يرتفع-إلى-أعلى-مستوى-له-في-40-عاما-مسجلا-أكثر-من-10-1066503237.html
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اقتصاد, أخبار ألمانيا
تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة
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تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.8% خلال العام المنتهي في أغسطس/ آب، مما عزز الدعوات الموجهة إلى البنك المركزي الأوروبي لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع صناع السياسة الأسبوع المقبل.
كانت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا مدفوعة في الغالب بارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء، مما أدى إلى ارتفاع التضخم بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن شهر يوليو/ تموز، على الرغم من الإجراءات الحكومية الأخيرة لتخفيف الضربة على الأسر، حسبما ذكرت صحيفة
"فايننشال تايمز".
دعمت الأرقام دعوات أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى أن يكون البنك أكثر جرأة في استجابته السياسية لارتفاع التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ إنشاء اليورو قبل 23 عاما، ومن المتوقع أن يتسارع أكثر في أغسطس.
دعا بعض المعنيين، مثل رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، علنا، البنك المركزي الأوروبي إلى مناقشة تسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة من نصف نقطة مئوية في يوليو إلى زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقاط في اجتماع الأسبوع المقبل.
في أغسطس، ارتفعت أسعار الطاقة الألمانية
بنسبة 35.6% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 16.6%، وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 3.1% من 2.8% في يوليو.