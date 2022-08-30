https://sputnikarabic.ae/20220830/تقرير-أمريكي-يحث-زيلينسكي-على-فهم-أمر-بسيط-1067017132.html
تقرير أمريكي يحث زيلينسكي على فهم "أمر بسيط"
تقرير أمريكي يحث زيلينسكي على فهم "أمر بسيط"
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن أوكرانيا في حال رغبت أن تبقى دولة مستقلة عليها أن تنهي القتال. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T06:37+0000
2022-08-30T06:37+0000
2022-08-30T06:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ذا هيل" فإن أوكرانيا في حال رغبت أن تكون دولة مستقلة عليها إنهاء القتال، وأضاف المنشور:وأشار المقال إلى أن أفضل طريقة لإنهاء النزاع هي إقناع رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، وأوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، أو إقناعهم بأن من مصلحتهم الشخصية السعي إلى تسوية. في الوقت نفسه، وفي حال وافق بوتين على هذا، فإن على زيلينسكي أن يوافقه بالتأكيد.وأضاف التقرير أن العلاقات بين أوروبا وحلف شمال الأطلسي وروسيا بسبب اقتراب فصل الشتاء ستتحدد بشكل متزايد من خلال إمدادات الطاقة. يذكر أنه منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
تقرير أمريكي يحث زيلينسكي على فهم "أمر بسيط"
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن أوكرانيا في حال رغبت أن تبقى دولة مستقلة عليها أن تنهي القتال.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع
"ذا هيل" فإن أوكرانيا في حال رغبت أن تكون دولة مستقلة عليها إنهاء القتال، وأضاف المنشور:
النتيجة المعقولة الوحيدة هي المفاوضات بشكل أو بآخر، وسيبدأ هذا بوقف إطلاق النار بشروط ممكنة.
وأشار المقال إلى أن أفضل طريقة لإنهاء النزاع
هي إقناع رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، وأوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، أو إقناعهم بأن من مصلحتهم الشخصية السعي إلى تسوية. في الوقت نفسه، وفي حال وافق بوتين على هذا، فإن على زيلينسكي أن يوافقه بالتأكيد.
وأضاف التقرير أن العلاقات بين أوروبا وحلف شمال الأطلسي وروسيا بسبب اقتراب فصل الشتاء ستتحدد بشكل متزايد من خلال إمدادات الطاقة.
وخلص التقرير إلى أن هناك سؤالا عاجلا يطرح نفسه - إلى متى ستستمر وحدة واتساق الغرب في دعم أوكرانيا ؟ خاصة إذا تصاعدت الأعمال العدائية أو وصل الوضع، على العكس من ذلك، إلى طريق مسدود.
يذكر أنه منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.