https://sputnikarabic.ae/20220830/تقرير-إيطالي-يكشف-عن-انتصار-سري-لبوتين-1067015185.html
تقرير إيطالي يكشف عن "انتصار سري" لبوتين
تقرير إيطالي يكشف عن "انتصار سري" لبوتين
أشار تقرير إعلامي إيطالي إلى "الانتصار السري" الذي حققه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T04:49+0000
2022-08-30T04:49+0000
2022-08-30T04:49+0000
اقتصاد
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ووصف التقرير الذي نشر في صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية لكاتبه فيديريكو رامبيني، تطوير الزراعة في روسيا بـ"الانتصار السري" لبوتين.وأضاف التقرير أنه من عام 2000 إلى عام 2018 ، زادت صادرات المنتجات الزراعية من روسيا 16 مرة، واليوم تنتج البلاد حبوبا أكثر من الولايات المتحدة. وتحتل روسيا والولايات المتحدة المرتبة الثالثة والرابعة في الإنتاج العالمي بعد الصين والهند، ومع ذلك، فإنهما موطنان لـ 1.4 مليار شخص، وهذا هو السبب في أنهما مجبران على استخدام معظم المنتجات الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية.واختتم الكاتب قائلا: "في هذه السنة تسيطر روسيا على 13-16٪ من صادرات الحبوب العالمية، وبحلول نهاية عام 2022 ، يجب أن تتجاوز الصادرات الروسية مستوى العام الماضي. وتظل الأسعار مرتفعة، لكن لا تخلط بين مشكلة التضخم والنقص. هناك وفرة في الغذاء في العالم، فقط توزيعها سيئ، وبعض القرارات السياسية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، على سبيل المثال، قرار الهند لوقف تصدير الحبوب واستخدامها للاستهلاك المحلي ".
https://sputnikarabic.ae/20220826/روسيا-تعمل-على-زيادة-توريد-المنتجات-الغذائية-إلى-دول-شمال-إفريقيا-9-أسواق-مستهدفة--1066869437.html
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اقتصاد
تقرير إيطالي يكشف عن "انتصار سري" لبوتين
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أشار تقرير إعلامي إيطالي إلى "الانتصار السري" الذي حققه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصف التقرير الذي نشر في صحيفة
"كورييري ديلا سيرا" الإيطالية لكاتبه فيديريكو رامبيني، تطوير الزراعة في روسيا بـ"الانتصار السري" لبوتين.
وبحسب التقرير فإن قطاع الزراعة الروسي في حالة صحية ممتازة، وستحقق روسيا صادرات حبوب قياسية على الرغم من" السيناريوهات الرهيبة "، حيث شهد هذا القطاع انتعاشا هائلا في عهد بوتين.
وأضاف التقرير أنه من عام 2000 إلى عام 2018 ، زادت صادرات المنتجات الزراعية من روسيا 16 مرة، واليوم تنتج البلاد حبوبا أكثر من الولايات المتحدة. وتحتل روسيا والولايات المتحدة المرتبة الثالثة والرابعة في الإنتاج العالمي بعد الصين والهند، ومع ذلك، فإنهما موطنان لـ 1.4 مليار شخص، وهذا هو السبب في أنهما مجبران على استخدام معظم المنتجات الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأشار رامبيني في تقريره إلى أن هناك خبرا سارا آخر "يعجب موسكو بشكل خاص" ولكن يحاول الغرب تجاهله، يتعلق بتأثير الاحتباس الحراري على الزراعة. ويقول المؤلف: "إن تغير المناخ سيضر بالزراعة في بعض المناطق، ولكنه سيفيدها في مناطق أخرى. وروسيا، إلى جانب كندا والدول الاسكندنافية، في وضع رابح".
واختتم الكاتب قائلا: "في هذه السنة تسيطر روسيا على 13-16٪ من صادرات الحبوب العالمية، وبحلول نهاية عام 2022 ، يجب أن تتجاوز الصادرات الروسية مستوى العام الماضي. وتظل الأسعار مرتفعة، لكن لا تخلط بين مشكلة التضخم والنقص. هناك وفرة في الغذاء في العالم، فقط توزيعها سيئ، وبعض القرارات السياسية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، على سبيل المثال، قرار الهند لوقف تصدير الحبوب واستخدامها للاستهلاك المحلي ".