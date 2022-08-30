https://sputnikarabic.ae/20220830/تقرير-يكشف-رغبة-الشركات-الأمريكية-بالتعامل-مع-روسيا-سرا-1067014746.html

تقرير يكشف رغبة الشركات الأمريكية بالتعامل مع روسيا سرا

تقرير يكشف رغبة الشركات الأمريكية بالتعامل مع روسيا سرا

تبحث الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عن وسيلة للتجارة بشكل سري معها عبر تركيا. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T04:26+0000

2022-08-30T04:26+0000

2022-08-30T04:27+0000

اقتصاد

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وبحسب تقرير لصحيفة "يني شفق" التركية، فإن العديد من الشركات الأمريكية التي ترغب في الالتفاف على العقوبات الغربية ضد روسيا تعرض على الشركات التركية القيام بأعمال تجارية معا مقابل عمولة معينة. وتابع التقرير: "قامت العديد من الشركات العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بتعبئة شركاتها التابعة التي تم إنشاؤها في المناطق الحرة بدبي لهذه الأعمال. الشركات الأمريكية التي تقدم عروض تجارية مشتركة للشركات التركية تلجأ إلى هذه الطريقة لتغطية خسائرها في السوق الروسية".وعندما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على الشركات الروسية ورجال الأعمال الأثرياء الذين يعملون في مختلف المجالات، وخاصة في التمويل والطاقة والدفاع والتكنولوجيا، وجدت الآلاف من الشركات الغربية نفسها في وضع صعب.وذكر التقرير أنه في مارس/آذار، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، قام مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، بزيارة تركيا والتقى بكل من السياسيين ورجال الأعمال. وقال السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك، الذي قيم الزيارة، إن خمسة آلاف شركة أمريكية تستعد للخروج من روسيا أدرجت تركيا كعنوان لها. كما تريد الشركات الأمريكية التي تحاول الاستفادة من الاتصالات الدافئة بين تركيا وروسيا الاستفادة من الخدمات اللوجستية الفعالة.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

https://sputnikarabic.ae/20220827/المالية-التركية-تطمئن-شركاتها-المتعاملة-مع-الشركات-الروسية-الخاضعة-للعقوبات-1066896611.html

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