https://sputnikarabic.ae/20220830/تقرير-يكشف-رغبة-الشركات-الأمريكية-بالتعامل-مع-روسيا-سرا-1067014746.html
تقرير يكشف رغبة الشركات الأمريكية بالتعامل مع روسيا سرا
تقرير يكشف رغبة الشركات الأمريكية بالتعامل مع روسيا سرا
تبحث الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عن وسيلة للتجارة بشكل سري معها عبر تركيا. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T04:26+0000
2022-08-30T04:26+0000
2022-08-30T04:27+0000
اقتصاد
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وبحسب تقرير لصحيفة "يني شفق" التركية، فإن العديد من الشركات الأمريكية التي ترغب في الالتفاف على العقوبات الغربية ضد روسيا تعرض على الشركات التركية القيام بأعمال تجارية معا مقابل عمولة معينة. وتابع التقرير: "قامت العديد من الشركات العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بتعبئة شركاتها التابعة التي تم إنشاؤها في المناطق الحرة بدبي لهذه الأعمال. الشركات الأمريكية التي تقدم عروض تجارية مشتركة للشركات التركية تلجأ إلى هذه الطريقة لتغطية خسائرها في السوق الروسية".وعندما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على الشركات الروسية ورجال الأعمال الأثرياء الذين يعملون في مختلف المجالات، وخاصة في التمويل والطاقة والدفاع والتكنولوجيا، وجدت الآلاف من الشركات الغربية نفسها في وضع صعب.وذكر التقرير أنه في مارس/آذار، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، قام مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، بزيارة تركيا والتقى بكل من السياسيين ورجال الأعمال. وقال السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك، الذي قيم الزيارة، إن خمسة آلاف شركة أمريكية تستعد للخروج من روسيا أدرجت تركيا كعنوان لها. كما تريد الشركات الأمريكية التي تحاول الاستفادة من الاتصالات الدافئة بين تركيا وروسيا الاستفادة من الخدمات اللوجستية الفعالة.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
https://sputnikarabic.ae/20220827/المالية-التركية-تطمئن-شركاتها-المتعاملة-مع-الشركات-الروسية-الخاضعة-للعقوبات-1066896611.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
تقرير يكشف رغبة الشركات الأمريكية بالتعامل مع روسيا سرا
04:26 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 04:27 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
تبحث الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عن وسيلة للتجارة بشكل سري معها عبر تركيا.
وبحسب تقرير لصحيفة
"يني شفق" التركية، فإن العديد من الشركات الأمريكية التي ترغب في الالتفاف على العقوبات الغربية ضد روسيا تعرض على الشركات التركية القيام بأعمال تجارية معا مقابل عمولة معينة.
وأضاف التقرير نقلا عن مصادر من رجال الأعمال، أن عدد هذه العروض من الشركات الأمريكية قد ازداد في الأشهر الأخيرة. وتم تحديد أن تقوم الشركات الأمريكية بممارسة أعمالها على طول الطريق بين روسيا وتركيا ودبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشتري البضائع من روسيا.
وتابع التقرير: "قامت العديد من الشركات العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بتعبئة شركاتها التابعة التي تم إنشاؤها في المناطق الحرة بدبي لهذه الأعمال. الشركات الأمريكية التي تقدم عروض تجارية مشتركة للشركات التركية تلجأ إلى هذه الطريقة لتغطية خسائرها في السوق الروسية".
وأشار التقرير إلى أن السلع الأساسية التي ترغب بشرائها الشركات الأمريكية من روسيا، تتمثل بـ"البتروكيماويات والوقود المعدني والمعادن الثمينة والأحجار والحبوب والحديد والصلب والأسمدة والمواد الكيميائية غير العضوية ومنتجات المياه والمشروبات الكحولية".
وعندما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على الشركات الروسية ورجال الأعمال الأثرياء الذين يعملون في مختلف المجالات، وخاصة في التمويل والطاقة والدفاع والتكنولوجيا، وجدت الآلاف من الشركات الغربية نفسها في وضع صعب
.
وذكر التقرير أنه في مارس/آذار، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، قام مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، بزيارة تركيا والتقى بكل من السياسيين ورجال الأعمال. وقال السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك، الذي قيم الزيارة، إن خمسة آلاف شركة أمريكية تستعد للخروج من روسيا أدرجت تركيا كعنوان لها. كما تريد الشركات الأمريكية التي تحاول الاستفادة من الاتصالات الدافئة بين تركيا وروسيا الاستفادة من الخدمات اللوجستية الفعالة.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.