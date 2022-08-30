https://sputnikarabic.ae/20220830/تقرير-يكشف-غضب-جيران-النرويج-بسبب-أنانيتها-في-الطاقة-1067015846.html

تقرير يكشف "غضب" جيران النرويج بسبب "أنانيتها" في الطاقة

تقرير يكشف "غضب" جيران النرويج بسبب "أنانيتها" في الطاقة

تعرضت خطط النرويج للحد من صادرات الكهرباء لحماية السوق المحلية لانتقادات حادة من جيرانها، الذين اتهموا أوسلو بالأنانية وتقويض السوق الأوروبية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T06:00+0000

2022-08-30T06:00+0000

2022-08-30T06:06+0000

اقتصاد

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن الحكومة النرويجية أعلنت في أوائل أغسطس/ آب، عن خطط للحد من صادرات الكهرباء لضمان أمن الإمداد داخل البلاد. حيث يستبعد هذا القرار الطاقة الكهرومائية النرويجية الرخيصة من سوق الكهرباء في بلدان الشمال الأوروبي ويرفع أسعار الكهرباء المرتفعة بالفعل. لتدعو شركات شبكة الكهرباء في فنلندا والسويد والدنمارك السلطات النرويجية إلى إعادة النظر في القرار.قال جوكا روسونين، الرئيس التنفيذي لمشغل الشبكة الفنلندية "فينجريد" للصحيفة البريطانية، "ستكون النرويج أول دولة في أوروبا تفعل ذلك في قطاع الكهرباء. ستكون خطوة خطيرة وقومية للغاية".ووفقا له، بدأت النرويج في كسب "أموال طائلة" بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وسيساعد خفض صادرات الكهرباء "الأصوات الشعبوية القومية على تقسيم السوق، وفي النهاية سيخسر الجميع". وأضاف أن تنفيذ هذه الإجراءات "سيلحق الضرر بصورة النرويج كاملة".وبحسب الصحيفة، إن هذه الانتقادات تشير إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا زادت من التوترات بين الحلفاء التقليديين.وباعتبارها أكبر منتج للوقود في العالم، ستحقق النرويج أرباحا قياسية هذا العام من بيع النفط والغاز والكهرباء، لذا فإن اقتراحها بالحد من صادرات الكهرباء لتعزيز أمن الإمداد المحلي أثار "غضب" الجيران.وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة النرويجية تتعرض الآن لضغوط محلية قوية لبذل المزيد من الجهود للتخفيف من ارتفاع أسعار الكهرباء، خاصة للشركات في الجنوب.وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، كما وفقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير مزاياها التنافسية، الأمر الذي أثر أيضا على قطاعات أخرى من الاقتصاد. كما و تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخما قياسيا منذ عقود.

https://sputnikarabic.ae/20220826/النرويج-ترفض-مناشدات-أوروبية-للمساعدة-بخفض-تكاليف-الغاز-وبيعه-بثمن-رخيص-1066874540.html

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