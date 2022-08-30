https://sputnikarabic.ae/20220830/جزر-سليمان-تمنع-السفن-البحرية-الأمريكية-دخول-موانئها-ومخاوف-أمريكية-من-تعزيز-علاقاتها-مع-الصين-1067031188.html
جزر سليمان تمنع السفن البحرية الأمريكية دخول موانئها... ومخاوف أمريكية من تعزيز علاقاتها مع الصين
جزر سليمان تمنع السفن البحرية الأمريكية دخول موانئها... ومخاوف أمريكية من تعزيز علاقاتها مع الصين
منعت جزر سليمان السفن العسكرية الأمريكية من دخول موانئها، وأرسلت خطابا للسفارة الأمريكية بهذا الخصوص. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:48+0000
2022-08-30T10:48+0000
2022-08-30T10:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جزر سليمان
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ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن السفارة الأمريكية في كانبيرا أكدت تلقيها إخطارا رسميا من حكومة الجزيرة بشأن وقف جميع الزيارات العسكرية البحرية.القرار أثار مخاوف في الولايات المتحدة وأستراليا من أن الدولة الجزيرة ربما تعزز العلاقات مع الصين، حيث منعت يوم الجمعة الماضية، دخول قاطع خفر السواحل الأمريكي أوليفر هنري من أجل زيارة ميناء لوجستي روتيني في جوادالكانال، بالقرب من عاصمة البلاد هونيارا.وفيما قال رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، سكوت موريسون، إن بناء قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان سيكون "خطًا أحمر" لكانبيرا وواشنطن، فقد نفى مسؤولون من كلا البلدين أن الصين ستبني قاعدة عسكرية في الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220419/لماذا-تخشى-أمريكا-التعاون-الأمني-بين-الصين-وجزر-سليمان-1061388047.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جزر سليمان
الولايات المتحدة الأمريكية, جزر سليمان
جزر سليمان تمنع السفن البحرية الأمريكية دخول موانئها... ومخاوف أمريكية من تعزيز علاقاتها مع الصين
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منعت جزر سليمان السفن العسكرية الأمريكية من دخول موانئها، وأرسلت خطابا للسفارة الأمريكية بهذا الخصوص.
ووفقا لصحيفة
"فايننشال تايمز"، فإن السفارة الأمريكية في كانبيرا أكدت تلقيها إخطارا رسميا من حكومة الجزيرة بشأن وقف جميع الزيارات العسكرية البحرية.
القرار أثار مخاوف في الولايات المتحدة وأستراليا من أن الدولة الجزيرة ربما تعزز العلاقات مع الصين
، حيث منعت يوم الجمعة الماضية، دخول قاطع خفر السواحل الأمريكي أوليفر هنري من أجل زيارة ميناء لوجستي روتيني في جوادالكانال، بالقرب من عاصمة البلاد هونيارا.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وجزر سليمان حليفان منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهما تباعدتا في العقود الأخيرة، لدرجة أن الولايات المتحدة أغلقت سفارتها في هونيارا عام 1993، وهو ما دفع جزر سليمان إلى تطوير العلاقات مع الصين بعد ذلك، حيث وقعت بكين وهونيارا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني، في أبريل/ نيسان الماضي.
وفيما قال رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، سكوت موريسون، إن بناء قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان سيكون "خطًا أحمر
" لكانبيرا وواشنطن، فقد نفى مسؤولون من كلا البلدين أن الصين ستبني قاعدة عسكرية في الجزيرة.