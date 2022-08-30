عربي
https://sputnikarabic.ae/20220830/جزر-سليمان-تمنع-السفن-البحرية-الأمريكية-دخول-موانئها-ومخاوف-أمريكية-من-تعزيز-علاقاتها-مع-الصين-1067031188.html
جزر سليمان تمنع السفن البحرية الأمريكية دخول موانئها... ومخاوف أمريكية من تعزيز علاقاتها مع الصين
جزر سليمان تمنع السفن البحرية الأمريكية دخول موانئها... ومخاوف أمريكية من تعزيز علاقاتها مع الصين
منعت جزر سليمان السفن العسكرية الأمريكية من دخول موانئها، وأرسلت خطابا للسفارة الأمريكية بهذا الخصوص. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:48+0000
2022-08-30T10:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جزر سليمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049490460_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_913970fc5f84670961013fd121b349e9.jpg
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن السفارة الأمريكية في كانبيرا أكدت تلقيها إخطارا رسميا من حكومة الجزيرة بشأن وقف جميع الزيارات العسكرية البحرية.القرار أثار مخاوف في الولايات المتحدة وأستراليا من أن الدولة الجزيرة ربما تعزز العلاقات مع الصين، حيث منعت يوم الجمعة الماضية، دخول قاطع خفر السواحل الأمريكي أوليفر هنري من أجل زيارة ميناء لوجستي روتيني في جوادالكانال، بالقرب من عاصمة البلاد هونيارا.وفيما قال رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، سكوت موريسون، إن بناء قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان سيكون "خطًا أحمر" لكانبيرا وواشنطن، فقد نفى مسؤولون من كلا البلدين أن الصين ستبني قاعدة عسكرية في الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220419/لماذا-تخشى-أمريكا-التعاون-الأمني-بين-الصين-وجزر-سليمان-1061388047.html
الولايات المتحدة الأمريكية
جزر سليمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049490460_1:0:901:675_1920x0_80_0_0_c1c6628e68b0e8516aed138d0f4324db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, جزر سليمان
الولايات المتحدة الأمريكية, جزر سليمان

جزر سليمان تمنع السفن البحرية الأمريكية دخول موانئها... ومخاوف أمريكية من تعزيز علاقاتها مع الصين

10:48 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
تابعنا عبرTelegram
منعت جزر سليمان السفن العسكرية الأمريكية من دخول موانئها، وأرسلت خطابا للسفارة الأمريكية بهذا الخصوص.
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن السفارة الأمريكية في كانبيرا أكدت تلقيها إخطارا رسميا من حكومة الجزيرة بشأن وقف جميع الزيارات العسكرية البحرية.
عرض عسكري في بكين بمناسبة الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
لماذا تخشى أمريكا التعاون الأمني بين الصين وجزر سليمان؟
19 أبريل, 19:18 GMT
القرار أثار مخاوف في الولايات المتحدة وأستراليا من أن الدولة الجزيرة ربما تعزز العلاقات مع الصين، حيث منعت يوم الجمعة الماضية، دخول قاطع خفر السواحل الأمريكي أوليفر هنري من أجل زيارة ميناء لوجستي روتيني في جوادالكانال، بالقرب من عاصمة البلاد هونيارا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وجزر سليمان حليفان منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهما تباعدتا في العقود الأخيرة، لدرجة أن الولايات المتحدة أغلقت سفارتها في هونيارا عام 1993، وهو ما دفع جزر سليمان إلى تطوير العلاقات مع الصين بعد ذلك، حيث وقعت بكين وهونيارا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني، في أبريل/ نيسان الماضي.

وفيما قال رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، سكوت موريسون، إن بناء قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان سيكون "خطًا أحمر" لكانبيرا وواشنطن، فقد نفى مسؤولون من كلا البلدين أن الصين ستبني قاعدة عسكرية في الجزيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала