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https://sputnikarabic.ae/20220830/جندي-صيني-ينفذ-مهمة-إنزال-جوي-من-مروحية-عسكرية-بدقة-عالية-فيديو-1067063467.html
جندي صيني ينفذ مهمة إنزال جوي من مروحية عسكرية بدقة عالية… فيديو
جندي صيني ينفذ مهمة إنزال جوي من مروحية عسكرية بدقة عالية… فيديو
تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم يتجاوز عدد جنوده 3 ملايين جندي، بينهم مليوني جندي قوات عاملة والباقي قوات احتياطية وشبه عسكرية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T20:03+0000
2022-08-30T20:03+0000
رصد عسكري
الصين
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كما يمتلك قوة مروحيات تصنف في المرتبة الثالثة عالميا بـ 912 مروحية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويعد جنود المظلات جزء من قوات النخبة التي تمتلكها الجيوش وتوفر لها تدريبات على أعلى مستوى حتى تكون قادرة على تنفيذ مهام خاصة خلف خطوط العدو وفي مواقعها التي يصعب الوصول إليها بقوات تقليدية ذات أعداد كبيرة.ويتدرب جنود المظلات على جميع فنون القتال إضافة إلى تدريبهم على عمليات الإنزال الجوي خلف خطوط العدو في ظروف قتال شديدة الخطورة.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من تدريبات جنود المظلات في الجيش الصيني خلال مهمة إنزال جوي تمكن أحد الجنود خلالها من الهبوط في نقطة محددة بدقة عالية بعدما تم إنزاله من مروحية على ارتفاع كبير.
https://sputnikarabic.ae/20220821/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-بحر-الصين-الشرقي-1066680764.html
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

جندي صيني ينفذ مهمة إنزال جوي من مروحية عسكرية بدقة عالية… فيديو

20:03 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikovجندي صيني
جندي صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم يتجاوز عدد جنوده 3 ملايين جندي، بينهم مليوني جندي قوات عاملة والباقي قوات احتياطية وشبه عسكرية.
كما يمتلك قوة مروحيات تصنف في المرتبة الثالثة عالميا بـ 912 مروحية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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ويعد جنود المظلات جزء من قوات النخبة التي تمتلكها الجيوش وتوفر لها تدريبات على أعلى مستوى حتى تكون قادرة على تنفيذ مهام خاصة خلف خطوط العدو وفي مواقعها التي يصعب الوصول إليها بقوات تقليدية ذات أعداد كبيرة.
ويتدرب جنود المظلات على جميع فنون القتال إضافة إلى تدريبهم على عمليات الإنزال الجوي خلف خطوط العدو في ظروف قتال شديدة الخطورة.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من تدريبات جنود المظلات في الجيش الصيني خلال مهمة إنزال جوي تمكن أحد الجنود خلالها من الهبوط في نقطة محددة بدقة عالية بعدما تم إنزاله من مروحية على ارتفاع كبير.
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