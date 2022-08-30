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حاكم أريزونا يصبح أحدث مسؤول أمريكي يزور تايوان
حاكم أريزونا يصبح أحدث مسؤول أمريكي يزور تايوان
أصبح حاكم ولاية أريزونا، دوغ دوسي، هو أحدث مسؤول أمريكي يزور تايوان (الصينية)، بعد أن وصل اليوم الثلاثاء إلى الجزيرة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:21+0000
2022-08-30T14:21+0000
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وستركز زيارة دوسي التي ستستغرق 3 أيام في تايوان (الصينية) على أشباه الموصلات، وهي الرقائق الأساسية المستخدمة في الإلكترونيات اليومية، والتي أصبحت ساحة معركة في المنافسة التكنولوجية بين أمريكا والصين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".وتعد زيارة حاكم أريزونا هي الأحدث في سلسلة في الآونة الأخيرة من قبل سياسيين أمريكيين أثارت غضب الصين، والتي تقول إن الجزيرة هي جزء من أراضيها وسيادتها، وتؤكد أن تلك الزيارات تشجع قوى استقلال تايوان.وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان لها إن دوغ دوسي سيلتقي برئيسة تايوان، تساي إنغ ون، وقادة الأعمال وممثلي الجامعات في صناعة أشباه الموصلات.يشار إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين) الشهر الماضي، هي أول من أشعل أزمة بين الصين والولايات المتحدة، ليعقب زيارتها عددا من المسؤولين الأمريكيين تحديا للصين، ومن بينهم النائبة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مارشا بلاكبيرن، التي وصلت على متن طائرة عسكرية أمريكية، الأسبوع الماضي.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم

حاكم أريزونا يصبح أحدث مسؤول أمريكي يزور تايوان

14:21 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / MAURY PHILLIPSحاكم ولاية أريزونا الأمريكية، دوغ دوسي
حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، دوغ دوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، دوغ دوسي
© AFP 2022 / MAURY PHILLIPS
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أصبح حاكم ولاية أريزونا، دوغ دوسي، هو أحدث مسؤول أمريكي يزور تايوان (الصينية)، بعد أن وصل اليوم الثلاثاء إلى الجزيرة.
وستركز زيارة دوسي التي ستستغرق 3 أيام في تايوان (الصينية) على أشباه الموصلات، وهي الرقائق الأساسية المستخدمة في الإلكترونيات اليومية، والتي أصبحت ساحة معركة في المنافسة التكنولوجية بين أمريكا والصين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وتعد زيارة حاكم أريزونا هي الأحدث في سلسلة في الآونة الأخيرة من قبل سياسيين أمريكيين أثارت غضب الصين، والتي تقول إن الجزيرة هي جزء من أراضيها وسيادتها، وتؤكد أن تلك الزيارات تشجع قوى استقلال تايوان.
وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان لها إن دوغ دوسي سيلتقي برئيسة تايوان، تساي إنغ ون، وقادة الأعمال وممثلي الجامعات في صناعة أشباه الموصلات.
يشار إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين) الشهر الماضي، هي أول من أشعل أزمة بين الصين والولايات المتحدة، ليعقب زيارتها عددا من المسؤولين الأمريكيين تحديا للصين، ومن بينهم النائبة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مارشا بلاكبيرن، التي وصلت على متن طائرة عسكرية أمريكية، الأسبوع الماضي.
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