https://sputnikarabic.ae/20220830/حميدتي-يؤكد-نقل-السلطة-للمدنيين-في-السودان-ويدعوهم-للحوار-1067018748.html
حميدتي يؤكد نقل السلطة للمدنيين في السودان ويدعوهم للحوار
حميدتي يؤكد نقل السلطة للمدنيين في السودان ويدعوهم للحوار
جددت المؤسسة العسكرية في السودان تمسكها بترك الحكم للمدنيين. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T07:44+0000
2022-08-30T07:44+0000
2022-08-30T07:44+0000
أخبار السودان اليوم
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قال نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، محمد حمدان دقلو، إنه يعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف من أجل انطلاق الحوار السوداني. وأكد دقلو التزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك الحكم للمدنيين، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية. وأشار إلى أن الجيش حريص على الوصول إلى انتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية. ودعا دقلو جميع القوى الوطنية والثورية في السودان، للتوصل إلى حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
حميدتي يؤكد نقل السلطة للمدنيين في السودان ويدعوهم للحوار
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جددت المؤسسة العسكرية في السودان تمسكها بترك الحكم للمدنيين.
قال نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، محمد حمدان دقلو، إنه يعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف من أجل انطلاق الحوار السوداني.
وأكد دقلو التزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك الحكم للمدنيين، حسب ما نقلت عنه وكالة
الأنباء السودانية. وأشار إلى أن الجيش حريص على الوصول إلى انتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية.
ودعا دقلو جميع القوى الوطنية والثورية في السودان، للتوصل إلى حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني.