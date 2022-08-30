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https://sputnikarabic.ae/20220830/خامنئي-وقاحة-أمريكا-تخطت-كل-الحدود-1067038181.html
خامنئي: وقاحة أمريكا تخطت كل الحدود
خامنئي: وقاحة أمريكا تخطت كل الحدود
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "أمريكا ذئب مفترس ووقاحتها تخطت كل الحدود". 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:42+0000
2022-08-30T12:42+0000
أخبار إيران
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وتابع الخامنئي أن أمريكا تخطت الحدود في القضية النووية، وأنه لا فرق بين الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأشار الخامنئي إلى أن الدول الأوروبية تدور في فلك أمريكا "وليست أقل نكثا للعهود أو أقل سوءا في الأخلاق من الأمريكيين".وفي 4 أغسطس/آب الجاري، استؤنفت عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
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أخبار إيران
أخبار إيران

خامنئي: وقاحة أمريكا تخطت كل الحدود

12:42 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "أمريكا ذئب مفترس ووقاحتها تخطت كل الحدود".
وتابع الخامنئي أن أمريكا تخطت الحدود في القضية النووية، وأنه لا فرق بين الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
وأشار الخامنئي إلى أن الدول الأوروبية تدور في فلك أمريكا "وليست أقل نكثا للعهود أو أقل سوءا في الأخلاق من الأمريكيين".
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، استؤنفت عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
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