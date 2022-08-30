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خبيرة تكشف عن كمية المكسرات التي يجب تناولها يوميا
خبيرة تكشف عن كمية المكسرات التي يجب تناولها يوميا
كشفت كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بالعاصمة موسكو، أنتونينا ستارودوبوفا، عن كمية المكسرات التي يجب تناولها في اليوم. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:17+0000
2022-08-30T09:17+0000
منوعات
مكسرات
تناول
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وقالت ستارودوبوفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، يجب أن يشتمل النظام الغذائي اليومي على نحو 20-30 غراما من المكسرات الطازجة أو المجففة المختلفة غير المحمصة وبدون سكر أو ملح مضاف، مشيرة إلى أنه في النظام الغذائي للأطفال، يجب إدخال المكسرات في فترة ما بعد الثلاث سنوات.وأشارت خبيرة التغذية إلى أنه من الأفضل تناول أنواع مختلفة من المكسرات في خليط أو بالتناوب بين استخدام أنواع مختلفة خلال الأسبوع.وتابعت "المكسرات ليست فقط لذيذة، ولكنها صحية أيضا. تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية القيمة. فيتامينات ب ، كاروتينات (فيتامين أ). المكسرات غنية بفيتامين "يي" والمعادن: الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم. المكسرات هي مصدر للبروتين النباتي والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والبيوفلافونويد والألياف. بعض الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ضرورية، أي مكونات غذائية حيوية لا يستطيع الجسم تصنيعها بمفرده. تتمثل إحدى الوظائف البيولوجية العديدة المهمة للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في مشاركتها في تخليق المواد التي تمنع تطور تصلب الشرايين".وأوصت الخبيرة باستخدام المكسرات كوجبة خفيفة صغيرة خلال النهار أو إضافتها إلى أطباق متنوعة: حبوب وسلطات، وما إلى ذلك."في تغذية الأطفال، يوصى بإدخال المكسرات شيئا فشيئا، في أجزاء صغيرة، مع تحمل جيد وليس قبل ثلاث سنوات من العمر، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المكسرات يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية مختلفة لدى الأطفال الأصغر سنا. وعمر ما قبل المدرسة. يتم استبعاد المكسرات من النظام الغذائي ليس فقط بسبب الحساسية، ولكن أيضا مع عدم تحملها، وكذلك مع بعض الأمراض. يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مختلفة باستخدام المكسرات باستشارة الطبيب".
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منوعات, مكسرات, تناول
منوعات, مكسرات, تناول

خبيرة تكشف عن كمية المكسرات التي يجب تناولها يوميا

09:17 GMT 30.08.2022
© Photo / pixabay/TanteTatiمكسرات الكاجو الشهية والمحمصة
مكسرات الكاجو الشهية والمحمصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Photo / pixabay/TanteTati
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كشفت كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بالعاصمة موسكو، أنتونينا ستارودوبوفا، عن كمية المكسرات التي يجب تناولها في اليوم.
وقالت ستارودوبوفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، يجب أن يشتمل النظام الغذائي اليومي على نحو 20-30 غراما من المكسرات الطازجة أو المجففة المختلفة غير المحمصة وبدون سكر أو ملح مضاف، مشيرة إلى أنه في النظام الغذائي للأطفال، يجب إدخال المكسرات في فترة ما بعد الثلاث سنوات.

وأضافت "تحتوي الأنواع المختلفة من المكسرات على توازنها الفريد من العناصر الغذائية، لذلك سيكون من الأنسب تضمين أنواع مختلفة من المكسرات في النظام الغذائي. تتمتع المكسرات أيضا بقيمة عالية من الطاقة ومحتوى السعرات الحرارية بأنواع مختلفة من المكسرات تتراوح من 650 إلى 800 سعرة حرارية لكل 100 غرام، ويرجع ذلك أساسا إلى المحتوى العالي للزيوت النباتية، بالإضافة إلى ذلك، إذا تعرضت المكسرات لمعاملة حرارية معينة، على سبيل المثال، التحميص، فإن محتواها من السعرات الحرارية سيزداد، وقد يتغير التركيب الكيميائي. وفي هذا الصدد، سيكون من المفيد للغاية تضمين حصص صغيرة في النظام الغذائي اليومي، حوالي 20-30 غراما، من مختلف المكسرات الطازجة أو المجففة، دون تحميص أو تحميص أو إضافة سكر أو ملح مسبقا".

وأشارت خبيرة التغذية إلى أنه من الأفضل تناول أنواع مختلفة من المكسرات في خليط أو بالتناوب بين استخدام أنواع مختلفة خلال الأسبوع.
وتابعت "المكسرات ليست فقط لذيذة، ولكنها صحية أيضا. تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية القيمة. فيتامينات ب ، كاروتينات (فيتامين أ). المكسرات غنية بفيتامين "يي" والمعادن: الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم. المكسرات هي مصدر للبروتين النباتي والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والبيوفلافونويد والألياف. بعض الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ضرورية، أي مكونات غذائية حيوية لا يستطيع الجسم تصنيعها بمفرده. تتمثل إحدى الوظائف البيولوجية العديدة المهمة للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في مشاركتها في تخليق المواد التي تمنع تطور تصلب الشرايين".
مكسرات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
ماذا يحدث لك إذا أكلت المكسرات كل يوم
1 مايو, 11:13 GMT
ووفقا للخبيرة، أظهرت الدراسات العلمية واسعة النطاق أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الموت المبكر لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوصت الخبيرة باستخدام المكسرات كوجبة خفيفة صغيرة خلال النهار أو إضافتها إلى أطباق متنوعة: حبوب وسلطات، وما إلى ذلك.
"في تغذية الأطفال، يوصى بإدخال المكسرات شيئا فشيئا، في أجزاء صغيرة، مع تحمل جيد وليس قبل ثلاث سنوات من العمر، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المكسرات يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية مختلفة لدى الأطفال الأصغر سنا. وعمر ما قبل المدرسة. يتم استبعاد المكسرات من النظام الغذائي ليس فقط بسبب الحساسية، ولكن أيضا مع عدم تحملها، وكذلك مع بعض الأمراض. يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مختلفة باستخدام المكسرات باستشارة الطبيب".
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