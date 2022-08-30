https://sputnikarabic.ae/20220830/خبيرة-تكشف-عن-كمية-المكسرات-التي-يجب-تناولها-يوميا-1067024327.html

خبيرة تكشف عن كمية المكسرات التي يجب تناولها يوميا

خبيرة تكشف عن كمية المكسرات التي يجب تناولها يوميا

كشفت كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بالعاصمة موسكو، أنتونينا ستارودوبوفا، عن كمية المكسرات التي يجب تناولها في اليوم. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T09:17+0000

2022-08-30T09:17+0000

2022-08-30T09:17+0000

منوعات

مكسرات

تناول

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وقالت ستارودوبوفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، يجب أن يشتمل النظام الغذائي اليومي على نحو 20-30 غراما من المكسرات الطازجة أو المجففة المختلفة غير المحمصة وبدون سكر أو ملح مضاف، مشيرة إلى أنه في النظام الغذائي للأطفال، يجب إدخال المكسرات في فترة ما بعد الثلاث سنوات.وأشارت خبيرة التغذية إلى أنه من الأفضل تناول أنواع مختلفة من المكسرات في خليط أو بالتناوب بين استخدام أنواع مختلفة خلال الأسبوع.وتابعت "المكسرات ليست فقط لذيذة، ولكنها صحية أيضا. تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية القيمة. فيتامينات ب ، كاروتينات (فيتامين أ). المكسرات غنية بفيتامين "يي" والمعادن: الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم. المكسرات هي مصدر للبروتين النباتي والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والبيوفلافونويد والألياف. بعض الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ضرورية، أي مكونات غذائية حيوية لا يستطيع الجسم تصنيعها بمفرده. تتمثل إحدى الوظائف البيولوجية العديدة المهمة للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في مشاركتها في تخليق المواد التي تمنع تطور تصلب الشرايين".وأوصت الخبيرة باستخدام المكسرات كوجبة خفيفة صغيرة خلال النهار أو إضافتها إلى أطباق متنوعة: حبوب وسلطات، وما إلى ذلك."في تغذية الأطفال، يوصى بإدخال المكسرات شيئا فشيئا، في أجزاء صغيرة، مع تحمل جيد وليس قبل ثلاث سنوات من العمر، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المكسرات يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية مختلفة لدى الأطفال الأصغر سنا. وعمر ما قبل المدرسة. يتم استبعاد المكسرات من النظام الغذائي ليس فقط بسبب الحساسية، ولكن أيضا مع عدم تحملها، وكذلك مع بعض الأمراض. يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مختلفة باستخدام المكسرات باستشارة الطبيب".

https://sputnikarabic.ae/20220501/ماذا-يحدث-لك-إذا-أكلت-المكسرات-كل-يوم-1061776756.html

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منوعات, مكسرات, تناول