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https://sputnikarabic.ae/20220830/خدمة-ستارلينك-للإنترنت-من-إيلون-ماسك-تتعرض-لعطل-عالمي-1067039743.html
خدمة "ستارلينك" للإنترنت من إيلون ماسك تتعرض لعطل عالمي
خدمة "ستارلينك" للإنترنت من إيلون ماسك تتعرض لعطل عالمي
أبلغ مستخدمو خدمة "ستارلينك" في جميع أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، بشأن تعطل الإنترنت الخاص بخدمة الملياردير، إيلون ماسك، من الفضاء. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T13:02+0000
2022-08-30T13:02+0000
شركة "سبيس إكس"
إيلون ماسك
مجتمع
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كما أعلنت شركة "ستارلينك" عن تدهور خدمتها في الوقت الحالي، وأشارت إلى أن شركة "سبيس إكس" تحقق في الأمر، وفقا لموقع "ذا فيرج".واشتكى مستخدمو "ستارلينك" من أمريكا ونيوزيلندا والمكسيك وبريطانيا عن حالات الانقطاع.وأشار البعض منهم إلى عودة الخدمة إليهم مجددا، ولكن بسرعات إنترنت منخفضة.يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، خفضت شركة "سبيس إكس" أسعار الاشتراك الشهري لخدمة "ستارلينك" للإنترنت بنسبة تصل إلى 50 في المئة في بعض المناطق، وذلك استجابةً "لظروف السوق المحلية".
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شركة "سبيس إكس", إيلون ماسك, مجتمع
شركة "سبيس إكس", إيلون ماسك, مجتمع

خدمة "ستارلينك" للإنترنت من إيلون ماسك تتعرض لعطل عالمي

13:02 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / ROBYN BECKشعار شركة "سبيس إكس"
شعار شركة سبيس إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / ROBYN BECK
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أبلغ مستخدمو خدمة "ستارلينك" في جميع أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، بشأن تعطل الإنترنت الخاص بخدمة الملياردير، إيلون ماسك، من الفضاء.
كما أعلنت شركة "ستارلينك" عن تدهور خدمتها في الوقت الحالي، وأشارت إلى أن شركة "سبيس إكس" تحقق في الأمر، وفقا لموقع "ذا فيرج".
واشتكى مستخدمو "ستارلينك" من أمريكا ونيوزيلندا والمكسيك وبريطانيا عن حالات الانقطاع.
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وأشار البعض منهم إلى عودة الخدمة إليهم مجددا، ولكن بسرعات إنترنت منخفضة.
يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، خفضت شركة "سبيس إكس" أسعار الاشتراك الشهري لخدمة "ستارلينك" للإنترنت بنسبة تصل إلى 50 في المئة في بعض المناطق، وذلك استجابةً "لظروف السوق المحلية".
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