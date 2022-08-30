https://sputnikarabic.ae/20220830/خلية-الإعلام-الأمني-في-العراق-تعلن-تعرض-المنطقة-الخضراء-في-بغداد-لقصف-بـ4-صواريخ-1067016920.html

خلية الإعلام الأمني في العراق تعلن تعرض المنطقة الخضراء في بغداد لقصف بـ4 صواريخ

خلية الإعلام الأمني في العراق تعلن تعرض المنطقة الخضراء في بغداد لقصف بـ4 صواريخ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، "تعرض المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد لقصف بأربعة صواريخ". 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T06:26+0000

2022-08-30T06:26+0000

2022-08-30T06:27+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

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وذكرت الخلية، في بيان لها، أن "المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني، ما أدى إلى حدوث أضرار فيه"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضافت، أن "مكان انطلاقها كان من منطقتي الحبيبية والبلديات، شرقي العاصمة بغداد".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-مقتل-جندي-عراقي-وإصابة-آخرين-جراء-الاشتباكات-في-المنطقة-الخضراء-1067013720.html

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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر