https://sputnikarabic.ae/20220830/دراسة-الشاي-الأسود-قد-يقلل-من-مخاطر-الوفاة-1067029256.html

دراسة: الشاي الأسود قد يقلل من مخاطر الوفاة

دراسة: الشاي الأسود قد يقلل من مخاطر الوفاة

تزعم دراسة أن تناول الشاي الأسود قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T10:22+0000

2022-08-30T10:22+0000

2022-08-30T10:22+0000

مجتمع

منوعات

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قال باحثون في دراسة منشورة في دورية "Annals of Internal Medicine" إنه عند المقارنة مع أولئك الذين لا يتناولون الشاي، فإن الأشخاص الذين يستهلكون كوبين أو أكثر يوميا، تقل لديهم مخاطر الوفاة بنسبة تتراوح بين 9 و13 بالمئة.وأضافوا أن النتيجة ستكون نفسها في حال إذا كان الشاي مضافا إليه الحليب أو السكر، أو تم غليانه تحت درجة حرارة محددة.واستخدم معدو الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة في بريطانيا، بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، حيث أفاد 85 بالمئة من نصف مليون رجل وامرأة، وتتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، أنهم شربوا الشاي بانتظام، ومن بين هؤلاء 89 بالمئة قالوا إنهم شربوا الشاي الأسود.وتم استخلاص نتائج الدراسة بواسطة استبيان، تمت الإجابة عليه من عام 2006 إلى عام 2010، وجرت متابعته على مدار أكثر من 10 سنوات.من ناحيته، وصف أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة، فرناندو رودريغيز أرتاليخو، الدراسة الجديدة بأنها تمثل "تقدما كبيرا في هذا المجال".وأوضح أن معظم الدراسات أجريت في آسيا، حيث الشاي الأخضر هو الأكثر استهلاكا على نطاق واسع، وأن القلة خارج القارة كانت "صغيرة الحجم وغير حاسمة في نتائجها".لكن شدد فرناندو رودريغيز أرتاليخو أن الدراسة لم تثبت بشكل قاطع أن الشاي كان سبب انخفاض معدل وفيات من يشربون الشاي، لأنه لا يمكن استبعاد أن هذا يرجع إلى عوامل صحية أخرى مرتبطة باستهلاك الشاي.وكانت دراسة قد نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ذكرت أن شرب القهوة أو الشاي قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.ووجد باحثون في جامعة تيانجين الطبية في الصين أن الأشخاص الذين تناولوا من كوبين إلى 3 أكواب من القهوة، أو 3 إلى 5 أكواب من الشاي يوميا، أو مزيجا من 4 إلى 6 أكواب من كلا المشروبين، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف.

https://sputnikarabic.ae/20201231/دراسة-شرب-القهوة-والشاي-يوميا-يقلل-من-خطر-الوفاة-المبكرة-1047673629.html

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