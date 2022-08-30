https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-المجلس-الأوروبي-نجري-تحضيرات-للقاء-الرئيس-الأذربيجاني-ورئيس-الوزراء-الأرميني-في-بروكسل-1067039850.html
رئيس المجلس الأوروبي: نجري تحضيرات للقاء الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل
رئيس المجلس الأوروبي: نجري تحضيرات للقاء الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل
أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن هناك استعدادات تجري الآن للتحضير للقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني ميشيل... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T13:06+0000
2022-08-30T13:06+0000
2022-08-30T13:06+0000
المجلس الأوروبي
أخبار أذربيجان
أرمينيا
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ووفقا لما كتبه ميشيل عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال: "الاستعدادات تجري على قدم وساق لعقد اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والمقرر عقده في الـ31 من أغسطس/ آب الجاري، في بروكسل".وعن هذه الاستعدادات وطبيعتها، قال ميشيل: "مكالمات تمهيدية اليوم قبل الاجتماع الرابع في بروكسل غدًا".وفي مايو/ أيار الماضي، عقد ميشيل اجتماعا ثلاثيا مع باشينيان وعلييف في بروكسل، اتفق خلاله الزعيمان على إنشاء لجنة ترسيم وأمن الحدود الأرمنية الأذربيجانية.وفي الـ24 من مايو، انعقد الاجتماع الأول لنائب رئيس الوزراء الأرميني مهر غريغوريان ونظيره الأذربيجاني شاهين مصطفاييف على الحدود بين الدولتين الأرمينية الأذربيجانية في شكل لجنة مشتركة لترسيم الحدود والأمن.وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي توسطت فيه روسيا لوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام، حيث اتفق الطرفان على نشر قوات حفظ سلام روسية للإشراف على الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20220519/رئيس-وزراء-أرمينيا-يسافر-إلى-بروكسل-للقاء-رئيس-أذربيجان-1062445920.html
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المجلس الأوروبي, أخبار أذربيجان, أرمينيا
المجلس الأوروبي, أخبار أذربيجان, أرمينيا
رئيس المجلس الأوروبي: نجري تحضيرات للقاء الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل
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أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن هناك استعدادات تجري الآن للتحضير للقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني ميشيل باشينيان.
ووفقا لما كتبه ميشيل عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال: "الاستعدادات تجري على قدم وساق لعقد اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني
نيكول باشينيان، والمقرر عقده في الـ31 من أغسطس/ آب الجاري، في بروكسل".
وعن هذه الاستعدادات وطبيعتها، قال ميشيل: "مكالمات تمهيدية اليوم
قبل الاجتماع الرابع في بروكسل غدًا".
وفي مايو/ أيار الماضي، عقد ميشيل اجتماعا ثلاثيا مع باشينيان وعلييف في بروكسل، اتفق خلاله الزعيمان على إنشاء لجنة ترسيم وأمن الحدود الأرمنية الأذربيجانية.
وفي الـ24 من مايو، انعقد الاجتماع الأول لنائب رئيس الوزراء الأرميني مهر غريغوريان ونظيره الأذربيجاني شاهين مصطفاييف على الحدود بين الدولتين الأرمينية الأذربيجانية في شكل لجنة مشتركة لترسيم الحدود
والأمن.
وكان الصراع بين أذربيجان وأرمينيا قد اندلع في ناغورنو قاره باغ في سبتمبر/ أيلول من العام قبل الماضي، 2020، مما يمثل أخطر تصعيد للصراع المستمر منذ عقود، مع سقوط آلاف الضحايا من الجانبين.
وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي توسطت فيه روسيا لوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام، حيث اتفق الطرفان على نشر قوات حفظ سلام روسية
للإشراف على الهدنة.