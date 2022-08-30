https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-جامعة-موسكو-الحكومية-تصنيف-الجامعة-الدولي-أصبح-الأكبر-في-العالم-1067037942.html

رئيس جامعة موسكو الحكومية: تصنيف الجامعة الدولي أصبح الأكبر في العالم

رئيس جامعة موسكو الحكومية: تصنيف الجامعة الدولي أصبح الأكبر في العالم

صرح رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفتشي، أن تصنيف الجامعة الدولي "ثلاث بعثات للجامعة" الأكبر في العالم، وقد تم اختيار أكثر من 2000 جامعة في القائمة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T12:37+0000

2022-08-30T12:37+0000

2022-08-30T12:37+0000

روسيا

الجامعات

ترتيب

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وقال سادوفتشي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "تضم القائمة المختصرة الآن 2239 جامعة. للمقارنة، نرى أدناه تصنيفات أخرى كانت في وقت سابق، 1422 جامعة في "منظمة تجاريةQS" و1629 تايمز للتعليم العالي"THE" والمرتبة 1000في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم " ARWU" في القائمة المختصرة. وبالتالي، أصبحنا أكبر تصنيف عالمي".وأضاف أن روسيا كانت من بين أكبر ثلاث دول في العالم من حيث تمثيل الجامعات في الترتيب. الولايات المتحدة والصين في المقدمة. يشمل الترتيب 1800 الأفضل جامعات من أكثر من 100 دولة. واحتلت جامعة موسكو الحكومية المرتبة 18 في الترتيب، وجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية المرتبة 35، ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا المرتبة 44.

https://sputnikarabic.ae/20220824/رئيس-جامعة-روسية-رائدة-يتحدث-عن-التخصصات-التي-ستحدد-المستقبل-1066810966.html

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