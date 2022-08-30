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رئيس جامعة موسكو الحكومية: تصنيف الجامعة الدولي أصبح الأكبر في العالم
رئيس جامعة موسكو الحكومية: تصنيف الجامعة الدولي أصبح الأكبر في العالم
صرح رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفتشي، أن تصنيف الجامعة الدولي "ثلاث بعثات للجامعة" الأكبر في العالم، وقد تم اختيار أكثر من 2000 جامعة في القائمة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:37+0000
2022-08-30T12:37+0000
روسيا
الجامعات
ترتيب
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وقال سادوفتشي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "تضم القائمة المختصرة الآن 2239 جامعة. للمقارنة، نرى أدناه تصنيفات أخرى كانت في وقت سابق، 1422 جامعة في "منظمة تجاريةQS" و1629 تايمز للتعليم العالي"THE" والمرتبة 1000في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم " ARWU" في القائمة المختصرة. وبالتالي، أصبحنا أكبر تصنيف عالمي".وأضاف أن روسيا كانت من بين أكبر ثلاث دول في العالم من حيث تمثيل الجامعات في الترتيب. الولايات المتحدة والصين في المقدمة. يشمل الترتيب 1800 الأفضل جامعات من أكثر من 100 دولة. واحتلت جامعة موسكو الحكومية المرتبة 18 في الترتيب، وجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية المرتبة 35، ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا المرتبة 44.
https://sputnikarabic.ae/20220824/رئيس-جامعة-روسية-رائدة-يتحدث-عن-التخصصات-التي-ستحدد-المستقبل-1066810966.html
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روسيا, الجامعات, ترتيب
روسيا, الجامعات, ترتيب

رئيس جامعة موسكو الحكومية: تصنيف الجامعة الدولي أصبح الأكبر في العالم

12:37 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednjakov / الذهاب إلى بنك الصورجامعة موسكو
جامعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednjakov
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صرح رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفتشي، أن تصنيف الجامعة الدولي "ثلاث بعثات للجامعة" الأكبر في العالم، وقد تم اختيار أكثر من 2000 جامعة في القائمة المختصرة.
وقال سادوفتشي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "تضم القائمة المختصرة الآن 2239 جامعة. للمقارنة، نرى أدناه تصنيفات أخرى كانت في وقت سابق، 1422 جامعة في "منظمة تجاريةQS" و1629 تايمز للتعليم العالي"THE" والمرتبة 1000في الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم " ARWU" في القائمة المختصرة. وبالتالي، أصبحنا أكبر تصنيف عالمي".
مكتبة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ميسيس في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
رئيس جامعة روسية رائدة يتحدث عن التخصصات التي ستحدد المستقبل
24 أغسطس, 16:10 GMT
وأضاف أن روسيا كانت من بين أكبر ثلاث دول في العالم من حيث تمثيل الجامعات في الترتيب. الولايات المتحدة والصين في المقدمة. يشمل الترتيب 1800 الأفضل جامعات من أكثر من 100 دولة. واحتلت جامعة موسكو الحكومية المرتبة 18 في الترتيب، وجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية المرتبة 35، ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا المرتبة 44.
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