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https://sputnikarabic.ae/20220830/رسميا-كاف-يعلن-موعد-ومكان-مباراة-كأس-السوبر-الأفريقي-2022-1067060273.html
رسميا... "كاف" يعلن موعد ومكان مباراة كأس السوبر الأفريقي 2022
رسميا... "كاف" يعلن موعد ومكان مباراة كأس السوبر الأفريقي 2022
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي لعام 2022. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T18:19+0000
2022-08-30T18:19+0000
رياضة
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وأشار "كاف" في بيان رسمي، إلى إقامة اللقاء يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل في المغرب.وأوضح "كاف" أن طرفي المباراة من دولة واحدة، لذا أُسند إليها تنظيم بطولة كأس السوبر الأفريقي 2022.وتقام المباراة بين الفريقين المغربيين الوداد بطل دوري الأبطال، ونهضة بركان، بطل كأس الكونفدرالية.وتوج الوداد بلقب دوري الأبطال في 2022 للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على الأهلي المصري (2-0).أما نهضة بركان انتزع كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.ويعد الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس السوبر الأفريقي برصيد 8 مرات، بينما حققه الوداد المغربي مرة واحدة عام 2018، وخسر نهضة بركان الكأس من محاولة واحدة أمام الأهلي في 2022.
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رياضة
رياضة

رسميا... "كاف" يعلن موعد ومكان مباراة كأس السوبر الأفريقي 2022

18:19 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصوراستاد كرة القدم
استاد كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي لعام 2022.
وأشار "كاف" في بيان رسمي، إلى إقامة اللقاء يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل في المغرب.
وأوضح "كاف" أن طرفي المباراة من دولة واحدة، لذا أُسند إليها تنظيم بطولة كأس السوبر الأفريقي 2022.
وتقام المباراة بين الفريقين المغربيين الوداد بطل دوري الأبطال، ونهضة بركان، بطل كأس الكونفدرالية.
وتوج الوداد بلقب دوري الأبطال في 2022 للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على الأهلي المصري (2-0).
أما نهضة بركان انتزع كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.
ويعد الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس السوبر الأفريقي برصيد 8 مرات، بينما حققه الوداد المغربي مرة واحدة عام 2018، وخسر نهضة بركان الكأس من محاولة واحدة أمام الأهلي في 2022.
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