https://sputnikarabic.ae/20220830/روسيا-تدعو-العراقيين-إلى-التخلي-عن-العنف-1067032340.html
روسيا تدعو العراقيين إلى تجنب العنف
روسيا تدعو العراقيين إلى تجنب العنف
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء إن "موسكو تدعو جميع الأطراف في العراق إلى التحلي بنهج مسؤول والتخلي عن العنف". 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T11:06+0000
2022-08-30T11:06+0000
2022-08-30T11:20+0000
روسيا
الخارجية الروسية
العراق
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في تعليق منشور على موقع الخارجية الروسية: "ندعو جميع الأطراف العراقية إلى التصرف بمسؤولية ونبذ العنف".وبحسبها فإن الأحداث الجارية جاءت نتيجة التناقضات المستمرة بين القوى السياسية الرئيسية في العراق بشأن تشكيل السلطات في البلاد عقب نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء في 30 أغسطس/ آب، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر يوم أمس الإثنين في 39 أغسطس/آب، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20220829/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يدعو-التيار-الصدري-للعودة-إلى-طاولة-الحوار-ويطالب-الجميع-بالتدخل-1067004161.html
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روسيا, الخارجية الروسية, العراق
روسيا, الخارجية الروسية, العراق
روسيا تدعو العراقيين إلى تجنب العنف
11:06 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء إن "موسكو تدعو جميع الأطراف في العراق إلى التحلي بنهج مسؤول والتخلي عن العنف".
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في تعليق منشور على موقع الخارجية الروسية: "ندعو جميع الأطراف العراقية إلى التصرف بمسؤولية ونبذ العنف".
وأردفت زاخاروفا: "ننطلق من أن جميع القضايا الملحة على الأجندة الوطنية يجب أن يحلها العراقيون أنفسهم ضمن الإطار القانوني على أساس مراعاة المصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والجماعات الدينية من سكان البلاد".
وبحسبها فإن الأحداث الجارية جاءت نتيجة التناقضات المستمرة بين القوى السياسية الرئيسية في العراق بشأن تشكيل السلطات في البلاد عقب نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء في 30 أغسطس/ آب، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.
وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر يوم أمس الإثنين في 39 أغسطس/آب، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.