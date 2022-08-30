https://sputnikarabic.ae/20220830/زاخاروفا-برلين-تشجع-التحريفات-حول-بداية-الحرب-العالمية-الثانية-1067023762.html
زاخاروفا: برلين تشجع التحريفات حول بداية الحرب العالمية الثانية
زاخاروفا: برلين تشجع التحريفات حول بداية الحرب العالمية الثانية
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن ألمانيا تبذل جهودا لمحو أطروحة مسؤوليتها التاريخية عن اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتحاول... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T08:59+0000
2022-08-30T08:59+0000
2022-08-30T09:20+0000
روسيا
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وبحسب زاخاروفا، تود وزارة الخارجية الروسية لفت الانتباه إلى السياسة التي تنتهجها السلطات الألمانية، والتي تهدف إلى إعادة النظر في الدور التاريخي لبرلين في الصراع الأكثر دموية في تاريخ البشرية، فيما يتعلق بالتاريخ الذي لا يُنسى لبداية الحرب العالمية الثانية، والتي بدأتها ألمانيا في 1 سبتمبر/أيلول عام 1939.وبحسب زاخاروفا، من أجل نقل مسؤولية بدء الحرب "تشجع برلين الغرس المنهجي في الفضاء العام للأفكار المشوهة عمدا حول نشأة الحرب العالمية الثانية، على عكس الحقائق المعروفة وتقييماتها المقبولة بشكل عام".وأشارت زاخاورفا إلى أنه "بهدف قلب الماضي رأسا على عقب، تحاول السلطات الألمانية بعناد تحميل بعض المسؤولية على الاتحاد السوفياتي لبدء الحرب، على الأقل بشكل يتناسب بل ويتساوى مع ذنبهم التاريخي، والذي من الواضح أن عقدة ذلك تثقل كاهل برلين بشكل متزايد".وأضافت: "في هذا السياق، يتم تقديم رواية سخيفة حول الهوية المزعومة لنظام الدولة في الاتحاد السوفياتي" الستاليني "والنظام الاشتراكي القومي الألماني".
https://sputnikarabic.ae/20220723/بولندا-توجه-انتقادات-حادة-لألمانيا-بشأن-ملف-تسليح-أوكرانيا-1065456892.html
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روسيا
زاخاروفا: برلين تشجع التحريفات حول بداية الحرب العالمية الثانية
08:59 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 09:20 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن ألمانيا تبذل جهودا لمحو أطروحة مسؤوليتها التاريخية عن اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتحاول تحويلها إلى الاتحاد السوفياتي.
وبحسب زاخاروفا، تود وزارة الخارجية الروسية لفت الانتباه إلى السياسة التي تنتهجها السلطات الألمانية، والتي تهدف إلى إعادة النظر في الدور التاريخي لبرلين في الصراع الأكثر دموية في تاريخ البشرية، فيما يتعلق بالتاريخ الذي لا يُنسى لبداية الحرب العالمية الثانية، والتي بدأتها ألمانيا في 1 سبتمبر/أيلول عام 1939.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نعلن أن الدولة الألمانية في السنوات الأخيرة، على عكس التصريحات الثابتة لممثليها بشأن اعترافهم بالمسؤولية التاريخية لألمانيا عن اندلاع الحرب العالمية الثانية والجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها النازيون الألمان والقوات المسلحة خلال مسارها، تبذل في الواقع جهودا متسقة لمحو هذه الأطروحة من المناقشة الاجتماعية والسياسية الدولية".
وبحسب زاخاروفا، من أجل نقل مسؤولية بدء الحرب "تشجع برلين الغرس المنهجي في الفضاء العام للأفكار المشوهة عمدا حول نشأة الحرب العالمية الثانية، على عكس الحقائق المعروفة وتقييماتها المقبولة بشكل عام".
وأشارت زاخاورفا إلى أنه "بهدف قلب الماضي رأسا على عقب، تحاول السلطات الألمانية بعناد تحميل بعض المسؤولية على الاتحاد السوفياتي لبدء الحرب، على الأقل بشكل يتناسب بل ويتساوى مع ذنبهم التاريخي، والذي من الواضح أن عقدة ذلك تثقل كاهل برلين بشكل متزايد".
وأضافت: "في هذا السياق، يتم تقديم رواية سخيفة حول الهوية المزعومة لنظام الدولة في الاتحاد السوفياتي" الستاليني "والنظام الاشتراكي القومي الألماني".