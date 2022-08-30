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https://sputnikarabic.ae/20220830/زيلينسكي-وماكرون-يبحثان-مهمة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-محطة-زابوروجيه--1067034047.html
زيلينسكي وماكرون يبحثان مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه
زيلينسكي وماكرون يبحثان مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه
ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال محادثة غير رسمية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:01+0000
2022-08-30T12:01+0000
أخبار أوكرانيا
وكالة الطاقة الذرية
إيمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي
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ونقلت وكالة "آر.بي.كا" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، قوله: "أجرى زيلينسكي محادثة غير رسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون... خلال المحادثة، ناقش قادة البلدين مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسلسلها الزمني، واللوجستيات وخاصة القضايا الأمنية".وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الاثنين، إن بعثة المنظمة تتجه إلى محطة زابوروجيه وستصل إلى الموقع هذا الأسبوع، مؤكدا ضرورة ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا.وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم، مضيفا أن البعثة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة، يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/غروسي-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تصل-محطة-زابوروجيه-هذا-الأسبوع-1066954266.html
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أخبار أوكرانيا, وكالة الطاقة الذرية, إيمانويل ماكرون, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, وكالة الطاقة الذرية, إيمانويل ماكرون, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي وماكرون يبحثان مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه

12:01 GMT 30.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال محادثة غير رسمية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
ونقلت وكالة "آر.بي.كا" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، قوله: "أجرى زيلينسكي محادثة غير رسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون... خلال المحادثة، ناقش قادة البلدين مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسلسلها الزمني، واللوجستيات وخاصة القضايا الأمنية".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الاثنين، إن بعثة المنظمة تتجه إلى محطة زابوروجيه وستصل إلى الموقع هذا الأسبوع، مؤكدا ضرورة ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
غروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل محطة زابوروجيه هذا الأسبوع
أمس, 05:32 GMT
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم، مضيفا أن البعثة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة، يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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