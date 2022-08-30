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https://sputnikarabic.ae/20220830/شركة-إماراتية-تشتري-كيلوغراما-من-أجود-أنواع-القهوة-الإثيوبية-بسعر-قياسي-1067053830.html
شركة إماراتية تشتري كيلوغراما من أجود أنواع القهوة الإثيوبية بسعر قياسي
شركة إماراتية تشتري كيلوغراما من أجود أنواع القهوة الإثيوبية بسعر قياسي
أفادت تقارير إثيوبية أن شركة إماراتية اشترت كيلوغراما من أجود أنواع القهوة الإثيوبية في مزاد علني. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:49+0000
2022-08-30T15:49+0000
أخبار إثيوبيا
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وتمكن كيلوغرام القهوة الإثيوبية من اقتناص سعر قياسي من شركة "مركز دبي للسلع المتعددة" الإماراتية، هو 884 دولارا أمريكيا، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.وحققت القهوة الإثيوبية فوزها داخل مزاد "Alliance for Coffee Excellence"، الذي أقيم الأسبوع الجاري.وأكد منظمو مسابقة "كأس التميز الإثيوبي" أن "هذا هو أعلى سعر تم تسجيله على الإطلاق لقهوة إثيوبية".والقهوة الفائزة من إنتاج المزارع الصغير، لغسى بوتسا، الذي نشأ في إقليم سيداما جنوبي إثيوبيا.وفي الإجمال، تم بيع القهوة الفائزة في المزاد، بعد أن تم تعبئتها في علب تحتوي على كيسين معبأين بتفريغ الهواء سعة 15 كيلوغراما، بسعر 37.51 دولار أمريكي للرطل.
https://sputnikarabic.ae/20220825/منصب-قد-يكون-الأول-في-العالم-تعيين-وزير-للقهوة-1066845274.html
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أخبار إثيوبيا, مجتمع, منوعات
أخبار إثيوبيا, مجتمع, منوعات

شركة إماراتية تشتري كيلوغراما من أجود أنواع القهوة الإثيوبية بسعر قياسي

15:49 GMT 30.08.2022
CC0 / pixabay / الكشف عن خطر غير متوقع من تناول القهوة
الكشف عن خطر غير متوقع من تناول القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
الكشف عن خطر غير متوقع من تناول القهوة
CC0 / pixabay /
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أفادت تقارير إثيوبية أن شركة إماراتية اشترت كيلوغراما من أجود أنواع القهوة الإثيوبية في مزاد علني.
وتمكن كيلوغرام القهوة الإثيوبية من اقتناص سعر قياسي من شركة "مركز دبي للسلع المتعددة" الإماراتية، هو 884 دولارا أمريكيا، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.
وحققت القهوة الإثيوبية فوزها داخل مزاد "Alliance for Coffee Excellence"، الذي أقيم الأسبوع الجاري.
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
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وأكد منظمو مسابقة "كأس التميز الإثيوبي" أن "هذا هو أعلى سعر تم تسجيله على الإطلاق لقهوة إثيوبية".
والقهوة الفائزة من إنتاج المزارع الصغير، لغسى بوتسا، الذي نشأ في إقليم سيداما جنوبي إثيوبيا.
وفي الإجمال، تم بيع القهوة الفائزة في المزاد، بعد أن تم تعبئتها في علب تحتوي على كيسين معبأين بتفريغ الهواء سعة 15 كيلوغراما، بسعر 37.51 دولار أمريكي للرطل.
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