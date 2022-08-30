https://sputnikarabic.ae/20220830/شركة-إماراتية-تشتري-كيلوغراما-من-أجود-أنواع-القهوة-الإثيوبية-بسعر-قياسي-1067053830.html

شركة إماراتية تشتري كيلوغراما من أجود أنواع القهوة الإثيوبية بسعر قياسي

شركة إماراتية تشتري كيلوغراما من أجود أنواع القهوة الإثيوبية بسعر قياسي

أفادت تقارير إثيوبية أن شركة إماراتية اشترت كيلوغراما من أجود أنواع القهوة الإثيوبية في مزاد علني. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T15:49+0000

2022-08-30T15:49+0000

2022-08-30T15:49+0000

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وتمكن كيلوغرام القهوة الإثيوبية من اقتناص سعر قياسي من شركة "مركز دبي للسلع المتعددة" الإماراتية، هو 884 دولارا أمريكيا، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.وحققت القهوة الإثيوبية فوزها داخل مزاد "Alliance for Coffee Excellence"، الذي أقيم الأسبوع الجاري.وأكد منظمو مسابقة "كأس التميز الإثيوبي" أن "هذا هو أعلى سعر تم تسجيله على الإطلاق لقهوة إثيوبية".والقهوة الفائزة من إنتاج المزارع الصغير، لغسى بوتسا، الذي نشأ في إقليم سيداما جنوبي إثيوبيا.وفي الإجمال، تم بيع القهوة الفائزة في المزاد، بعد أن تم تعبئتها في علب تحتوي على كيسين معبأين بتفريغ الهواء سعة 15 كيلوغراما، بسعر 37.51 دولار أمريكي للرطل.

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