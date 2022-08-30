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https://sputnikarabic.ae/20220830/صحفية-أمريكية-تشبه-مساعدة-بلادها-لأوكرانيا-بالثقب-الأسود-1067062369.html
صحفية أمريكية تشبه مساعدة بلادها لأوكرانيا "بالثقب الأسود"
صحفية أمريكية تشبه مساعدة بلادها لأوكرانيا "بالثقب الأسود"
قالت وسائل إعلام غربية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مسؤولة في التعامل مع الأسلحة الأمريكية المصدرة للخارج، وأوكرانيا خير مثال على ذلك. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T19:21+0000
2022-08-30T19:21+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وشبهت الصحفية الأمريكية أوليفيا موراي، على موقع "أمريكان ثينكر"، اليوم الثلاثاء، الأموال والأسلحة الأمريكية التي تختفي في أوكرانيا "بالثقب الأسود".وكشفت موراي إن "المسؤولين الحكوميين المكلفين بمراقبة نزاهة المساعدات الأمريكية يعترفون بأنه ليس لديهم معلومات موثوقة حول وجهة هذه المساعدات بالفعل".ودعا عضو في الحزب الجمهوري، في 28 أغسطس/آب، بلاده للتوقف عن إرسال المساعدات إلى أوكرانيا والتركيز على المشاكل الداخلية.وقال دان بيشوب، عضو الحزب الجمهوري، في مقابلة مع صحيفة "ذا أميريكان كونسيرفاتيف"، إن الولايات المتحدة يجب ألا ترسل "دولارا واحدا إلى أوكرانيا"، ويجب على واشنطن التركيز على المشاكل الداخلية.وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن، في وقت سابق، عن تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو ثلاثة مليارات دولار، حيث ستسمح الحزمة الجديدة لكييف بشراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار ورادارات للدفاع "على المدى الطويل".
https://sputnikarabic.ae/20220824/بايدن-يعلن-تقديم-أكبر-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-28-مليار-دولار-1066798333.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

صحفية أمريكية تشبه مساعدة بلادها لأوكرانيا "بالثقب الأسود"

19:21 GMT 30.08.2022
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قالت وسائل إعلام غربية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مسؤولة في التعامل مع الأسلحة الأمريكية المصدرة للخارج، وأوكرانيا خير مثال على ذلك.
وشبهت الصحفية الأمريكية أوليفيا موراي، على موقع "أمريكان ثينكر"، اليوم الثلاثاء، الأموال والأسلحة الأمريكية التي تختفي في أوكرانيا "بالثقب الأسود".
وأردفت موراي: "بناء على آخر الأخبار، يبدو أن حكومتنا ليس لديها أدنى فكرة عن المكان الذي تؤؤل إليه بالفعل مليارات الدولارات الأمريكية التي تنفق على تزويد أوكرانيا بالأسلحة".
وكشفت موراي إن "المسؤولين الحكوميين المكلفين بمراقبة نزاهة المساعدات الأمريكية يعترفون بأنه ليس لديهم معلومات موثوقة حول وجهة هذه المساعدات بالفعل".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
بايدن يعلن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 2.98 مليار دولار
24 أغسطس, 11:44 GMT
ودعا عضو في الحزب الجمهوري، في 28 أغسطس/آب، بلاده للتوقف عن إرسال المساعدات إلى أوكرانيا والتركيز على المشاكل الداخلية.
وقال دان بيشوب، عضو الحزب الجمهوري، في مقابلة مع صحيفة "ذا أميريكان كونسيرفاتيف"، إن الولايات المتحدة يجب ألا ترسل "دولارا واحدا إلى أوكرانيا"، ويجب على واشنطن التركيز على المشاكل الداخلية.
وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن، في وقت سابق، عن تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو ثلاثة مليارات دولار، حيث ستسمح الحزمة الجديدة لكييف بشراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار ورادارات للدفاع "على المدى الطويل".
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