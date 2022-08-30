https://sputnikarabic.ae/20220830/طفل-يقوم-بعمل-بطولي-لإنقاذ-والدته-من-الغرق-فيديو-1067048764.html
طفل يقوم بعمل بطولي لإنقاذ والدته من الغرق... فيديو
طفل يقوم بعمل بطولي لإنقاذ والدته من الغرق... فيديو
استطاع طفل عمره 10 سنوات أن ينقذ والدته من الغرق عندما تعرضت لأزمة صحية خلال وجودها داخل المسبح. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:34+0000
2022-08-30T14:34+0000
2022-08-30T14:37+0000
نادي الفيديو
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ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أن الأم كانت تسبح داخل مسبح موجود في فناء المنزل قبل أن تتعرض لأزمة صحية أفقدتها السيطرة على نفسها وأصبحت تصارع الغرق.وتابعت: "استطاع الطفل أن يقفز إلى المسبح بسرعة ويقوم بحمل والدته وسحبها إلى سلم المسبح حتى وصل والده الذي تولى استكمال المهمة".ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد اللحظات التي قام فيها الطفل بعمل بطولي لإنقاذ والدته.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طفل يقوم بعمل بطولي لإنقاذ والدته من الغرق... فيديو
14:34 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
استطاع طفل عمره 10 سنوات أن ينقذ والدته من الغرق عندما تعرضت لأزمة صحية خلال وجودها داخل المسبح.
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أن الأم كانت تسبح داخل مسبح موجود في فناء المنزل قبل أن تتعرض لأزمة صحية أفقدتها السيطرة على نفسها وأصبحت تصارع الغرق
.
وتابعت: "استطاع الطفل أن يقفز إلى المسبح بسرعة ويقوم بحمل والدته وسحبها إلى سلم المسبح حتى وصل والده الذي تولى استكمال المهمة".
ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد اللحظات التي قام فيها الطفل بعمل بطولي
لإنقاذ والدته.