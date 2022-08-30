https://sputnikarabic.ae/20220830/عشق-آباد-والدوحة-تبحثان-تنظيم-زيارة-للرئيس-التركماني-إلى-قطر-1067047474.html
عشق آباد والدوحة تبحثان تنظيم زيارة للرئيس التركماني إلى قطر
عشق آباد والدوحة تبحثان تنظيم زيارة للرئيس التركماني إلى قطر
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان، رشيد ميريدوف، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، تنظيم زيارة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:16+0000
2022-08-30T14:16+0000
2022-08-30T14:16+0000
قطر
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عشق آباد- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية التركمانستانية: "بحث الطرفان إمكانية تنظيم زيارة رسمية لرئيس تركمانستان إلى دولة قطر، وأكد الطرفان على الطبيعة الإيجابية للعلاقات الودية بين البلدين، وأشارا إلى أن الاتصالات على أعلى مستوى(بين الدولتين) هي العامل الرئيسي في تطوير التعاون الثنائي".وتابع البيان: "شدد وزيرا خارجية البلدين على ضرورة تنظيم مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية تركمانستان وقطر حتى نهاية الخريف لهذا العام، لتطوير التعاون السياسي والدبلوماسي".ويذكر أنه بعد فوز قربانقولي بيردي محمدوف (والد الرئيس الحالي) بمنصب الرئاسة في تركمانستان في العام 2007، قام بزيارة رسمية إلى دولة قطر في العام 2010، وقد ساهمت هذه الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين.وشهدت الفترة الماضية ومنذ استقلال تركمانستان تنامياً متصاعداً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين عكس مدى الاهتمام المتبادل بين حكومتي البلدين لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتم التوقيع بين دولة قطر وتركمانستان على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم التعاون بين البلدين شملت المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية وتمت المصادقة عليها.
https://sputnikarabic.ae/20220610/بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-التركماني-الجديد-في-الكرملين-1063389459.html
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قطر
عشق آباد والدوحة تبحثان تنظيم زيارة للرئيس التركماني إلى قطر
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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان، رشيد ميريدوف، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، تنظيم زيارة الرئيس التركماني، سردار بيردي محمدوف، إلى قطر.
عشق آباد- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية التركمانستانية: "بحث الطرفان إمكانية تنظيم زيارة رسمية لرئيس تركمانستان إلى دولة قطر، وأكد الطرفان على الطبيعة الإيجابية للعلاقات الودية بين البلدين، وأشارا إلى أن الاتصالات على أعلى مستوى(بين الدولتين) هي العامل الرئيسي في تطوير التعاون الثنائي".
وأضاف البيان بأن الطرفين ركزا على أنشطة اللجنة الحكومية التركمانية القطرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي واتفقا على عقد اجتماعها الثالث في المستقبل القريب.
وتابع البيان: "شدد وزيرا خارجية البلدين على ضرورة تنظيم مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية تركمانستان وقطر حتى نهاية الخريف لهذا العام، لتطوير التعاون السياسي والدبلوماسي".
ويذكر أنه بعد فوز قربانقولي بيردي محمدوف (والد الرئيس الحالي) بمنصب الرئاسة في تركمانستان في العام 2007، قام بزيارة رسمية إلى دولة قطر في العام 2010، وقد ساهمت هذه الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين.
وشهدت الفترة الماضية ومنذ استقلال تركمانستان
تنامياً متصاعداً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين عكس مدى الاهتمام المتبادل بين حكومتي البلدين لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتم التوقيع بين دولة قطر وتركمانستان على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم التعاون بين البلدين شملت المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية وتمت المصادقة عليها.