https://sputnikarabic.ae/20220830/فصل-روسيا-عن-شنغن-1067039547.html
فصل روسيا عن "شنغن"
فصل روسيا عن "شنغن"
من المفترض أن تصل المناقشات الساخنة حول كيفية حرمان المواطنين الروس من تأشيرة "شنغن" إلى ذروتها السياسية خلال اليوم وغدًا، حيث يقرر رؤساء إدارات الشؤون... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T13:12+0000
2022-08-30T13:12+0000
2022-08-30T13:12+0000
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ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي يعقد في 30 و31 أغسطس/آب في براغ، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، بعد دعوات لمنع إصدار تأشيرات دخول للروس في إطار العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وفي سياق متصل، اعتبرت النائبة في البرلمان التشيكي، ماريك زانيشيك، أنه كان من المفترض أن يكون حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للروس من أولى العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فكرة حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للروس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم العديد من أعضاء البرلمان التشيكي.وبدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية والدفاع والأمن في مجلس الشيوخ التشيكي، بافيل فيشر: "من أجل سلامة مواطني دول الاتحاد الأوروبي ومواطني جمهورية التشيك يجب إيقاف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس". وتابع قائلا: "لكن بالنسبة لأولئك الروس الذين يحتاجون إلى الدعم يحق لهم التقدم بطلب إلى دول الاتحاد الأوروبي مع طلب الإقامة والحماية الدولية".يذكر أنه في بداية الشهر الجاري، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيستريت، أن الاتحاد الأوروبي يناقش محتوى الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر إصدار تأشيرة "شنغن".
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فصل روسيا عن "شنغن"
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من المفترض أن تصل المناقشات الساخنة حول كيفية حرمان المواطنين الروس من تأشيرة "شنغن" إلى ذروتها السياسية خلال اليوم وغدًا، حيث يقرر رؤساء إدارات الشؤون الخارجية للدول الأوروبية، الذين يجتمعون في عاصمة جمهورية التشيك، آلية السحب وعدم السماح لحاملي جوازات السفر الروسية بالحصول على تأشيرة "شنغن".
ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي
في اجتماع غير رسمي يعقد في 30 و31 أغسطس/آب في براغ، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، بعد دعوات لمنع إصدار تأشيرات دخول للروس في إطار العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
.
وفي سياق متصل، اعتبرت النائبة في البرلمان التشيكي، ماريك زانيشيك، أنه كان من المفترض أن يكون حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للروس من أولى العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فكرة حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للروس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم العديد من أعضاء البرلمان التشيكي.
وبدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية والدفاع والأمن في مجلس الشيوخ التشيكي، بافيل فيشر: "من أجل سلامة مواطني دول الاتحاد الأوروبي ومواطني جمهورية التشيك يجب إيقاف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس". وتابع قائلا: "لكن بالنسبة لأولئك الروس الذين يحتاجون إلى الدعم يحق لهم التقدم بطلب إلى دول الاتحاد الأوروبي مع طلب الإقامة والحماية الدولية".
يذكر أنه في بداية الشهر الجاري، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيستريت، أن الاتحاد الأوروبي يناقش محتوى الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر إصدار تأشيرة "شنغن"
.