https://sputnikarabic.ae/20220830/فياض-وحجار-وزيران-لبنانيان-يرميان-الحجارة-باتجاه-إسرائيل-صور-1067064800.html
فياض وحجار... وزيران لبنانيان يرميان الحجارة باتجاه إسرائيل.. صور
فياض وحجار... وزيران لبنانيان يرميان الحجارة باتجاه إسرائيل.. صور
رمى وليد فياض، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وهكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية، الحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T20:47+0000
2022-08-30T20:47+0000
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وذكرت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن فياض وحجار قاما برمي حجارة خلف السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل، اليوم، خلال جولة لعدد من الوزراء اللبنانيين.وجاءت جولة الوزراء اللبنانيين تحت عنوان "كلنا للجنوب" بالقرب من موقع العباد الواقع عند أطراف بلدة حولا، قبل الانتقال إلى محلّة المطلة خراج بلدة العديسة.وظهر في فيديو الجولة الوزارية، هكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية، وهو يرمي الحجارة أولا ويقول "أضرب والريح تصيح" وهو أحد أناشيد حزب الله اللبناني الموجهة إلى الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، وبعده يقوم وليد فياض، وزير الطاقة برمي الحجارة بالاتجاه نفسه.وشارك في الجولة الوزارية اللبنانية، كلّ من وزير السياحة وليد نصار، ووزير العمل مصطفى بيرم، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى، ووزير البيئة ناصر ياسين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار حزب الله
فياض وحجار... وزيران لبنانيان يرميان الحجارة باتجاه إسرائيل.. صور
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رمى وليد فياض، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وهكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية، الحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل.
وذكرت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن فياض وحجار قاما برمي حجارة خلف السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل
، اليوم، خلال جولة لعدد من الوزراء اللبنانيين.
وجاءت جولة الوزراء اللبنانيين تحت عنوان "كلنا للجنوب" بالقرب من موقع العباد الواقع عند أطراف بلدة حولا، قبل الانتقال إلى محلّة المطلة خراج بلدة العديسة.
وظهر في فيديو الجولة الوزارية، هكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية، وهو يرمي الحجارة أولا ويقول "أضرب والريح تصيح" وهو أحد أناشيد حزب الله اللبناني
الموجهة إلى الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، وبعده يقوم وليد فياض، وزير الطاقة برمي الحجارة بالاتجاه نفسه.
وشارك في الجولة الوزارية اللبنانية، كلّ من وزير السياحة وليد نصار، ووزير العمل مصطفى بيرم، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى، ووزير البيئة ناصر ياسين.