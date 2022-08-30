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قنبلة "كلاشنيكوف" المسيرة جاهزة للاستخدام
قنبلة "كلاشنيكوف" المسيرة جاهزة للاستخدام
أعلنت الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش "كلاشينكوف" صدور توصية بإدخال طائرتها المسيرة الجديدة إلى الخدمة العسكرية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T05:15+0000
2022-08-30T05:41+0000
سلاح روسيا
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قال المدير العام لشركة "كلاشنيكوف"، فلاديمير ليبين، لمجلة "الدفاع الوطني" إن الطائرة المسيرة "كوب" اجتازت بنجاح اختبارا رسميا في نهاية عام 2021، فصدرت التوصية بإدخالها إلى الخدمة العسكرية.وكان مصدر قريب الصلة بوزارة الدفاع الروسية قد أخبر "سبوتنيك" بأنه من المقرر أن تبدأ القوات الروسية استلام مسيرات "كوب" خلال عام 2022.وطائرة "كوب" عبارة عن قنبلة مسيرة تزن 3 كيلوغرامات (طائرة مسيرة انتحارية). وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية في مايو/ أيار الماضي فيديو يُظهر لحظة تدمير مسيرة "كوب" لأحد مدافع هاوتزر "إم777" الأمريكية، كان لدى الجيش الأوكراني. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إن مسيرة "كوب" هاجمت هدفا محددا قرب قرية بودغورنويه.تطير مسيرة "كوب" إلى الهدف اللازم تدميره بسرعة 130 كيلومترا في الساعة. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية 30 دقيقة.
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سلاح روسيا
سلاح روسيا

قنبلة "كلاشنيكوف" المسيرة جاهزة للاستخدام

05:15 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 05:41 GMT 30.08.2022)
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورمسيرة "كوب"
مسيرة كوب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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أعلنت الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش "كلاشينكوف" صدور توصية بإدخال طائرتها المسيرة الجديدة إلى الخدمة العسكرية.
قال المدير العام لشركة "كلاشنيكوف"، فلاديمير ليبين، لمجلة "الدفاع الوطني" إن الطائرة المسيرة "كوب" اجتازت بنجاح اختبارا رسميا في نهاية عام 2021، فصدرت التوصية بإدخالها إلى الخدمة العسكرية.
وكان مصدر قريب الصلة بوزارة الدفاع الروسية قد أخبر "سبوتنيك" بأنه من المقرر أن تبدأ القوات الروسية استلام مسيرات "كوب" خلال عام 2022.
وطائرة "كوب" عبارة عن قنبلة مسيرة تزن 3 كيلوغرامات (طائرة مسيرة انتحارية). وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية في مايو/ أيار الماضي فيديو يُظهر لحظة تدمير مسيرة "كوب" لأحد مدافع هاوتزر "إم777" الأمريكية، كان لدى الجيش الأوكراني. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إن مسيرة "كوب" هاجمت هدفا محددا قرب قرية بودغورنويه.
تطير مسيرة "كوب" إلى الهدف اللازم تدميره بسرعة 130 كيلومترا في الساعة. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية 30 دقيقة.
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