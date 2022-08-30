https://sputnikarabic.ae/20220830/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-تقرر-رفع-حظر-التجوال-في-جميع-أنحاء-البلاد-1067031050.html
قيادة العمليات المشتركة العراقية تقرر رفع حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد
قيادة العمليات المشتركة العراقية تقرر رفع حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد
قررت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، "رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات". 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:44+0000
2022-08-30T10:44+0000
2022-08-30T10:45+0000
مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم
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وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، أن "قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات"، حسب وكالة الانباء العراقية- واع.يأتي ذلك بعدما وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.في وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
https://sputnikarabic.ae/20220830/مقتدى-الصدر-يعتذر-للشعب-العراقي-على-الأحداث-الأخيرة-وينتقد-مظاهرات-التيار-الصدري-1067028527.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم
قيادة العمليات المشتركة العراقية تقرر رفع حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد
10:44 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 10:45 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
قررت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، "رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات".
وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، أن "قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات"، حسب وكالة
الانباء العراقية- واع.
يأتي ذلك بعدما وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة
.
وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت "حظر التجول الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
في وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.