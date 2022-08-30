https://sputnikarabic.ae/20220830/كانا-يركبان-دراجتين-البرق-يقتل-اثنين-أحدهما-رجل-أعمال-معروف-في-إيطاليا-1067028745.html
كانا يركبان دراجتين... البرق يقتل اثنين أحدهما رجل أعمال معروف في إيطاليا
كانا يركبان دراجتين... البرق يقتل اثنين أحدهما رجل أعمال معروف في إيطاليا
لقي اثنان من راكبي الدراجات مصرعهما، إثر صاعقة برق، في جبال الألب الإيطالية بالقرب من مدينة تورين، بحسب الإعلام الإيطالي. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:14+0000
2022-08-30T10:14+0000
2022-08-30T10:14+0000
مجتمع
منوعات
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وعثر سائق سيارة كان يعبر في المنطقة على جثتين لرجلين يبلغان من العمر 53 و55 عاما على التوالي، كانا يركبان دراجتين جبليتين تعملان بالكهرباء ويمارسان الرياضة قبل أن يصعقهما البرق على ارتفاع أكثر من 2300 متر عن سطح البحر، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.وقال أحد المنقذين العاملين في المنطقة لصحيفة "لا ستامبا" إنه في الجبال "لا توجد ملاجئ أو أشجار كبيرة يمكن أن يتوجه إليها تيار البرق" مما يشكل عادة حماية للبشر.أحد الضحيتين وهو رجل أعمال معروف في إيطاليا كان يدير شركة عائلية تأسست عام 1927 مشهورة بصناعة خبز "البانيتوني" الإيطالي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
كانا يركبان دراجتين... البرق يقتل اثنين أحدهما رجل أعمال معروف في إيطاليا
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لقي اثنان من راكبي الدراجات مصرعهما، إثر صاعقة برق، في جبال الألب الإيطالية بالقرب من مدينة تورين، بحسب الإعلام الإيطالي.
وعثر سائق سيارة كان يعبر في المنطقة على جثتين لرجلين يبلغان من العمر 53 و55 عاما على التوالي، كانا يركبان دراجتين جبليتين
تعملان بالكهرباء ويمارسان الرياضة قبل أن يصعقهما البرق على ارتفاع أكثر من 2300 متر عن سطح البحر، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
ونقلت الصحيفة عن خبير قوله إن بطاريات الدراجات الكهربائية تزيد من مخاطر التعرض للصواعق.
وقال أحد المنقذين العاملين في المنطقة لصحيفة "لا ستامبا" إنه في الجبال "لا توجد ملاجئ أو أشجار كبيرة يمكن أن يتوجه إليها تيار البرق" مما يشكل عادة حماية للبشر.
أحد الضحيتين وهو رجل أعمال معروف في إيطاليا كان يدير شركة عائلية تأسست عام 1927 مشهورة بصناعة خبز "البانيتوني" الإيطالي.