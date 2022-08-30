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https://sputnikarabic.ae/20220830/كانا-يركبان-دراجتين-البرق-يقتل-اثنين-أحدهما-رجل-أعمال-معروف-في-إيطاليا-1067028745.html
كانا يركبان دراجتين... البرق يقتل اثنين أحدهما رجل أعمال معروف في إيطاليا
كانا يركبان دراجتين... البرق يقتل اثنين أحدهما رجل أعمال معروف في إيطاليا
لقي اثنان من راكبي الدراجات مصرعهما، إثر صاعقة برق، في جبال الألب الإيطالية بالقرب من مدينة تورين، بحسب الإعلام الإيطالي. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:14+0000
2022-08-30T10:14+0000
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وعثر سائق سيارة كان يعبر في المنطقة على جثتين لرجلين يبلغان من العمر 53 و55 عاما على التوالي، كانا يركبان دراجتين جبليتين تعملان بالكهرباء ويمارسان الرياضة قبل أن يصعقهما البرق على ارتفاع أكثر من 2300 متر عن سطح البحر، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.وقال أحد المنقذين العاملين في المنطقة لصحيفة "لا ستامبا" إنه في الجبال "لا توجد ملاجئ أو أشجار كبيرة يمكن أن يتوجه إليها تيار البرق" مما يشكل عادة حماية للبشر.أحد الضحيتين وهو رجل أعمال معروف في إيطاليا كان يدير شركة عائلية تأسست عام 1927 مشهورة بصناعة خبز "البانيتوني" الإيطالي.
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مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

كانا يركبان دراجتين... البرق يقتل اثنين أحدهما رجل أعمال معروف في إيطاليا

10:14 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / Joaquin Sarmientoسباق "ركوب الدراجات النارية المدنية" في ميدلين، كولومبيا 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
سباق ركوب الدراجات النارية المدنية في ميدلين، كولومبيا 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / Joaquin Sarmiento
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لقي اثنان من راكبي الدراجات مصرعهما، إثر صاعقة برق، في جبال الألب الإيطالية بالقرب من مدينة تورين، بحسب الإعلام الإيطالي.
وعثر سائق سيارة كان يعبر في المنطقة على جثتين لرجلين يبلغان من العمر 53 و55 عاما على التوالي، كانا يركبان دراجتين جبليتين تعملان بالكهرباء ويمارسان الرياضة قبل أن يصعقهما البرق على ارتفاع أكثر من 2300 متر عن سطح البحر، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
ونقلت الصحيفة عن خبير قوله إن بطاريات الدراجات الكهربائية تزيد من مخاطر التعرض للصواعق.
وقال أحد المنقذين العاملين في المنطقة لصحيفة "لا ستامبا" إنه في الجبال "لا توجد ملاجئ أو أشجار كبيرة يمكن أن يتوجه إليها تيار البرق" مما يشكل عادة حماية للبشر.
أحد الضحيتين وهو رجل أعمال معروف في إيطاليا كان يدير شركة عائلية تأسست عام 1927 مشهورة بصناعة خبز "البانيتوني" الإيطالي.
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