https://sputnikarabic.ae/20220830/كم-من-النقود-يريد-زيلينسكي-1067032907.html
كم من النقود يريد زيلينسكي
كم من النقود يريد زيلينسكي
أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي المبلغ المالي الذي يريد الحصول عليه من رعاته الأجانب في "مرحلة ما بعد الحرب". 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T11:35+0000
2022-08-30T11:35+0000
2022-08-30T11:44+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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كشف زيلينسكي عن المبلغ المطلوب حين قال مخاطبا "حركة المشاريع الفرنسية" إن "إعادة إعمار أوكرانيا" تتطلب 600 مليار دولار إلى 800 مليار على الأقل. وأضاف أنه سيحدد المبلغ المطلوب بشكل نهائي بعد أن تنتهي الأعمال القتالية.ولم يوضح زيلينسكي ما هو سبب الدمار اللازم إصلاحه، ولم يحدد متى تنتهي "الأعمال القتالية"، ولم يذكر أن قواته تواصل قصفها المدمر على مناطق خرجت من نطاق سيطرة حكومته بمساعدة القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء عمليتها الخاصة لمنع نظام زيلينسكي من مواصلة جرائم الإبادة الجماعية ضد الناس في منطقة دونباس.كما لم يقل زيلينسكي إن الحرب التي بدأتها كييف ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014 قد لا تنتهي إلا عندما يسقط نظامه.
https://sputnikarabic.ae/20220826/سناتور-أمريكي-سابق-مساعدات-أمريكا-لأوكرانيا-مصيرها-حسابات-القلة-الحاكمة-في-كييف-بالبنوك-السويسرية-1066859550.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كم من النقود يريد زيلينسكي
11:35 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي المبلغ المالي الذي يريد الحصول عليه من رعاته الأجانب في "مرحلة ما بعد الحرب".
كشف زيلينسكي عن المبلغ المطلوب حين قال
مخاطبا "حركة المشاريع الفرنسية" إن "إعادة إعمار أوكرانيا" تتطلب 600 مليار دولار إلى 800 مليار على الأقل. وأضاف أنه سيحدد المبلغ المطلوب بشكل نهائي بعد أن تنتهي الأعمال القتالية.
ولم يوضح زيلينسكي ما هو سبب الدمار اللازم إصلاحه، ولم يحدد متى تنتهي "الأعمال القتالية"، ولم يذكر أن قواته تواصل قصفها المدمر على مناطق خرجت من نطاق سيطرة حكومته بمساعدة القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء عمليتها الخاصة لمنع نظام زيلينسكي من مواصلة جرائم الإبادة الجماعية ضد الناس في منطقة دونباس.
كما لم يقل زيلينسكي إن الحرب التي بدأتها كييف ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014 قد لا تنتهي إلا عندما يسقط نظامه.