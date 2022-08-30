عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220830/كم-من-النقود-يريد-زيلينسكي-1067032907.html
كم من النقود يريد زيلينسكي
كم من النقود يريد زيلينسكي
أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي المبلغ المالي الذي يريد الحصول عليه من رعاته الأجانب في "مرحلة ما بعد الحرب". 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T11:35+0000
2022-08-30T11:44+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_7437e4e6d404398015a39d75463c85bf.jpg
كشف زيلينسكي عن المبلغ المطلوب حين قال مخاطبا "حركة المشاريع الفرنسية" إن "إعادة إعمار أوكرانيا" تتطلب 600 مليار دولار إلى 800 مليار على الأقل. وأضاف أنه سيحدد المبلغ المطلوب بشكل نهائي بعد أن تنتهي الأعمال القتالية.ولم يوضح زيلينسكي ما هو سبب الدمار اللازم إصلاحه، ولم يحدد متى تنتهي "الأعمال القتالية"، ولم يذكر أن قواته تواصل قصفها المدمر على مناطق خرجت من نطاق سيطرة حكومته بمساعدة القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء عمليتها الخاصة لمنع نظام زيلينسكي من مواصلة جرائم الإبادة الجماعية ضد الناس في منطقة دونباس.كما لم يقل زيلينسكي إن الحرب التي بدأتها كييف ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014 قد لا تنتهي إلا عندما يسقط نظامه.
https://sputnikarabic.ae/20220826/سناتور-أمريكي-سابق-مساعدات-أمريكا-لأوكرانيا-مصيرها-حسابات-القلة-الحاكمة-في-كييف-بالبنوك-السويسرية-1066859550.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_dcd850850f7427284df49b777bfa7119.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

كم من النقود يريد زيلينسكي

11:35 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 30.08.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي المبلغ المالي الذي يريد الحصول عليه من رعاته الأجانب في "مرحلة ما بعد الحرب".
كشف زيلينسكي عن المبلغ المطلوب حين قال مخاطبا "حركة المشاريع الفرنسية" إن "إعادة إعمار أوكرانيا" تتطلب 600 مليار دولار إلى 800 مليار على الأقل. وأضاف أنه سيحدد المبلغ المطلوب بشكل نهائي بعد أن تنتهي الأعمال القتالية.
ولم يوضح زيلينسكي ما هو سبب الدمار اللازم إصلاحه، ولم يحدد متى تنتهي "الأعمال القتالية"، ولم يذكر أن قواته تواصل قصفها المدمر على مناطق خرجت من نطاق سيطرة حكومته بمساعدة القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء عمليتها الخاصة لمنع نظام زيلينسكي من مواصلة جرائم الإبادة الجماعية ضد الناس في منطقة دونباس.
كما لم يقل زيلينسكي إن الحرب التي بدأتها كييف ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014 قد لا تنتهي إلا عندما يسقط نظامه.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
سناتور أمريكي سابق: مساعدات أمريكا لأوكرانيا مصيرها حسابات القلة الحاكمة في كييف بالبنوك السويسرية
26 أغسطس, 08:09 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала