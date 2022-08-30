https://sputnikarabic.ae/20220830/كيف-يؤثر-المال-المظلم-على-السياسة-الأمريكية-1067065662.html
كيف يؤثر "المال المظلم" على السياسة الأمريكية؟
كيف يؤثر "المال المظلم" على السياسة الأمريكية؟
قالت صحيفة بريطانية إن مليارات الدولارات مما يطلق عليه "المال المظلم" أصبحت تمثل تهديدا للسياسات الأمريكية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T21:25+0000
2022-08-30T21:25+0000
2022-08-30T21:25+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويرجع تاريخ تدفق "المال المظلم" إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو نصف قرن من الزمان، حسبما تقول صحيفة "الغارديان"، في تقرير نشرته أمس الاثنين.ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم مرور عقود على بداية تدفق "المال المظلم" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الأشياء لم تتراجع، مشيرة إلى أن حجم هذا المال الذي تدفق إلى الأراضي الأمريكية في عام 2020 فقط وصل إلى نحو مليار دولار.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال تم استخدامها في التأثير على الانتخابات الأمريكية اعتمادا على عدم وجود نظام قوي لكشف مصادر التمويل وحركة الأموال بالبلاد.وتابعت: "رغم استخدام تلك الأموال في التأثير على ملايين الناخبين، إلا أن مصادرها لا تزال غير معروفة حتى الآن سواء للعامة أو الصحفيين، كما أن طبيعة التأثير الذي تهدف إليه ليست معروفة أيضا.وحذر التقرير من تدفق مزيد من "المال المظلم" مع اقتراب الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن لجان الجمهوريين والديمقراطيين داخل مجلسي النواب والشيوخ تتلقى تمويلا من "المال المظلم" دون أن يكون هناك وسيلة تلزمهم بالكشف عن مصادرها.
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
كيف يؤثر "المال المظلم" على السياسة الأمريكية؟
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قالت صحيفة بريطانية إن مليارات الدولارات مما يطلق عليه "المال المظلم" أصبحت تمثل تهديدا للسياسات الأمريكية.
ويرجع تاريخ تدفق "المال المظلم" إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو نصف قرن من الزمان، حسبما تقول
صحيفة "الغارديان"، في تقرير نشرته أمس الاثنين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم مرور عقود على بداية تدفق "المال المظلم" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الأشياء لم تتراجع، مشيرة إلى أن حجم هذا المال
الذي تدفق إلى الأراضي الأمريكية في عام 2020 فقط وصل إلى نحو مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال تم استخدامها في التأثير على الانتخابات الأمريكية اعتمادا على عدم وجود نظام قوي لكشف مصادر التمويل وحركة الأموال بالبلاد.
وتابعت: "رغم استخدام تلك الأموال في التأثير على ملايين الناخبين، إلا أن مصادرها لا تزال غير معروفة
حتى الآن سواء للعامة أو الصحفيين، كما أن طبيعة التأثير الذي تهدف إليه ليست معروفة أيضا.
وحذر التقرير من تدفق مزيد من "المال المظلم" مع اقتراب الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن لجان الجمهوريين والديمقراطيين داخل مجلسي النواب والشيوخ تتلقى تمويلا من "المال المظلم
" دون أن يكون هناك وسيلة تلزمهم بالكشف عن مصادرها.