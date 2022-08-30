https://sputnikarabic.ae/20220830/لابيد-يوجه-تحذيرا-للمستوطنين-في-نابلس-1067052292.html
لابيد يوجه تحذيرا للمستوطنين في نابلس
لابيد يوجه تحذيرا للمستوطنين في نابلس
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، تحذيرا للمستوطنين الإسرائيليين في مدينة نابلس. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:15+0000
2022-08-30T15:15+0000
2022-08-30T15:15+0000
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وحذر لابيد المستوطنين في مدينة نابلس من الوصول إلى منطقة قبر يوسف دون تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي، بدعوى أن هذا التنسيق الأمني يحمي المستوطنين ولا يعرضهم لأي مخاطر محدقة بهم.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة تنسيق المستوطنين أو المشاركين منهم في الوصول إلى قبر يوسف مع الجيش الإسرائيلي، من أجل سلامتهم، مناشدا إياهم اتباع التعليمات والاعتناء بأنفسهم.وجاءت تحذيرات لابيد على خلفية عملية إطلاق النار الليلة الماضية، التي أصيب فيها 5 مستوطنين، وصفت جراح 2 منهم بالحرجة، منوها إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل العمل دون تردد ضد من يريدون إلحاق الأذى بالإسرائيليين.
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أخبار إسرائيل اليوم, مستوطنة, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, مستوطنة, أخبار العالم الآن
لابيد يوجه تحذيرا للمستوطنين في نابلس
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وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، تحذيرا للمستوطنين الإسرائيليين في مدينة نابلس.
وحذر لابيد المستوطنين في مدينة نابلس من الوصول إلى منطقة قبر يوسف دون تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي، بدعوى أن هذا التنسيق الأمني يحمي المستوطنين
ولا يعرضهم لأي مخاطر محدقة بهم.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة تنسيق المستوطنين أو المشاركين منهم في الوصول إلى قبر يوسف
مع الجيش الإسرائيلي، من أجل سلامتهم، مناشدا إياهم اتباع التعليمات والاعتناء بأنفسهم.
وجاءت تحذيرات لابيد على خلفية عملية إطلاق النار الليلة الماضية، التي أصيب فيها 5 مستوطنين، وصفت جراح 2 منهم بالحرجة، منوها إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل العمل دون تردد ضد من يريدون إلحاق الأذى بالإسرائيليين.