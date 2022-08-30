https://sputnikarabic.ae/20220830/لغز-الأهرامات-باحثون-يكشفون-عن-الرافد-المختفي-الذي-ساعد-المصريين-في-بنائها-1067027137.html

لغز الأهرامات... باحثون يكشفون عن "الرافد المختفي" الذي ساعد المصريين في بنائها

لغز الأهرامات... باحثون يكشفون عن "الرافد المختفي" الذي ساعد المصريين في بنائها

لا يزال بناء أهرامات الجيزة في مصر، لغزا غامضا حتى يومنا هذا، لم يتمكن العلماء والباحثون من حله رغم مرور حوالي 4500 عام من بنائها. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T09:51+0000

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ولكنَّ دراسة جديدة، قادها عالم الجغرافيا الطبيعية حاضر شيشة، من جامعة "إيكس - مرسيليا" في فرنسا، رجحت أن بناء أهرامات الجيزة جرى بفضل وجود رافد من نهر النيل، لم يعد موجودا اليوم، وهو الذي سهّل نقل مواد البناء اللازمة.وترجح الدراسة أن "المهندسين المصريين القدماء استغلوا نهر النيل وفيضاناته السنوية، مستخدمين نظاما معقدا من القنوات والأحواض التي شكلت مجمع موانئ عند سفح هضبة الجيزة".بعد ذلك، انحسر فرع النيل، لكنه ظل صالحا للملاحة لفترة طويلة، مما سمح بنقل الأحجار والمواد لبناء الأهرامات.وأظهرت الدراسة أن المياه في هذا الرافد حافظت على مستويات مرتفعة في عهود خوفو وخفرع ومنقرع، مما سهل نقل مواد البناء إلى الجيزة.ولكن بعد عهد الملك توت عنخ آمون، الذي وصل إلى الحكم في الفترة بين 1349 إلى 1338 قبل الميلاد، انخفضت مستويات المياه في هذا الرافد من النيل تدريجياً حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها الموثقة في آخر 8000 عام.

https://sputnikarabic.ae/20211218/مغامر-يطير-فوق-أهرامات-الجيزة-ببدلة-مجنحة-فيديو-1054293411.html

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