https://sputnikarabic.ae/20220830/لماذا-يسعى-الاتحاد-الأوروبي-الآن-إلى-توسيع-العضوية--1067056062.html

لماذا يسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى توسيع العضوية

لماذا يسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى توسيع العضوية

أوردت الأنباء أن المستشار الألماني أولاف شولتز، تعهد بدعم توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل من 30 إلى 36 بلدا، وإسقاط حق النقض الذي يهدد بشل مؤسسات الاتحاد. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T16:14+0000

2022-08-30T16:14+0000

2022-08-30T16:14+0000

راديو

بوضوح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067054612_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c30e3f8b08397ad6a3d7a229173f3c9b.png

لماذا يسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى توسيع العضوية لماذا يسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى توسيع العضوية

كرر شولتز دعمه اقتراح إيمانويل ماكرون بشأن تشكيل "مجموعة سياسية أوروبية" لمناقشة قضايا رئيسية كالأمن والطاقة وكذلك حماية المناخ.وكان ماكرون اقترح إنشاء مثل هذا التكتل لتحسين التعاون مع الشركاء الذين لن يتم قبولهم في الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور أو الذين لا يريدون ذلك. وأشار ماكرون تحديدا إلى أوكرانيا، التي أصبحت مؤخرا مرشحا رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن وفقا لقواعد الاتحاد الحالية يرجح ألا تحصل على العضوية قبل عقد على أقرب تقدير.كذلك أعلن شولتز عزمه تأسيس نظام دفاع جوي جديد مع جيران أوروبيين، كما أعلن أن ألمانيا ستستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي خلال السنوات المقبلة.إذن، هي الدول ذاتها التي تتصرف وكأنها وحدها في القارة الأوروبية. لم يَكْفِها ما بدأت من استفزازات كثيرة كانت السبب الرئيسي في تهديد أمن روسيا وسيادتها على مدار سنوات، ومن ثم إشعال فتيل الأزمة في أوكرانيا. هي الآن تصب المزيد من الزيت على النار، بالسعي إلى توسيع الاتحاد الأوروبي تزامنا مع خطوات توسيع الناتو، واستمرار تهديد الوجود الروسي.وأوضح الوائلي أن "الأزمة الأوكرانية ضربت هاتين الفكرتين، وبالتالي، الاعتماد الكلي الآن على حلف الناتو للدفاع عن الأراضي الأوروبية، بالإضافة إلى ذلك فإن دول الاتحاد الأوروبي بدأت بتحديث جيوشها لاسيما ألمانيا التي شرعت في تحديث جيش كان معطلا منذ الحرب العالمية الثانية".وأضاف الحمروني أن "روسيا تريد تحييد القوى الأوروبية، والسلاح الجوفضائي الروسي متقدم جدا حتى بالمقارنة مع نظيره لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي مقترح تأسيس نظام دفاع جوي جديد مع جيران أوروبيين، هي ربما خطوة ذكية من ألمانيا للخروج من تحت المظلة الأمريكية لأنهم في ورطة بالفعل، وهناك صراع حقيقي داخل النخبة الألمانية والأوروبية حول كيفية الخروج من قبضة الهيمنة الأمريكية".للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم: أحمد أحمد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

راديو, بوضوح, аудио