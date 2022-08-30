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https://sputnikarabic.ae/20220830/لوكاشينكو-يبدي-إعجابه-بنظام-الانتخاب-الرئاسي-الصيني-1067035977.html
لوكاشينكو يبدي إعجابه بنظام الانتخاب الرئاسي الصيني
لوكاشينكو يبدي إعجابه بنظام الانتخاب الرئاسي الصيني
أعرب رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، عن إعجابه بتجربة جمهورية الصين الشعبية بآلية انتخاب رئيس البلاد في مؤتمر الشعب لعموم الصين، كما أبدى أسفه لأنه "عند... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:07+0000
2022-08-30T12:08+0000
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم
الصين
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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، قوله: "أنا أتوجه بشكل متزايد إلى ما تم تجنبه عندما تم تبني الدستور، لقد درست نظام بناء الأحزاب والهيئات المنتخبة في جميع أنحاء العالم، ولم نخاطر عبثًا بدعوة الناس لانتخاب الهيئات الحكومية، وخاصة الرئيس في مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا".وأشار لوكاشينكو إلى أنه "من ناحية أخرى لم تتخذ مثل هذه الخطوة حتى لا يُنتزع حق الاختيار هذا من الناس".
https://sputnikarabic.ae/20220829/الصين-أمريكا-تقوض-الاستقرار-عن-عمد-وتستعرض-عضلاتها-1066996994.html
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ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, الصين
ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, الصين

لوكاشينكو يبدي إعجابه بنظام الانتخاب الرئاسي الصيني

12:07 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 12:08 GMT 30.08.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
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أعرب رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، عن إعجابه بتجربة جمهورية الصين الشعبية بآلية انتخاب رئيس البلاد في مؤتمر الشعب لعموم الصين، كما أبدى أسفه لأنه "عند اعتماد الدستور البيلاروسي المعدل، لم يجرؤ مشرعوه على صياغة الدستور البيلاروسي لدعوة البيلاروسيين لانتخاب الرئيس في مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا".
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، قوله: "أنا أتوجه بشكل متزايد إلى ما تم تجنبه عندما تم تبني الدستور، لقد درست نظام بناء الأحزاب والهيئات المنتخبة في جميع أنحاء العالم، ولم نخاطر عبثًا بدعوة الناس لانتخاب الهيئات الحكومية، وخاصة الرئيس في مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
الصين: أمريكا تقوض الاستقرار عن عمد وتستعرض عضلاتها
أمس, 15:59 GMT
وأشار لوكاشينكو إلى أن "الانتخابات الرئاسية تهز الوضع إلى حد ما، وفي عدد من البلدان هناك نظام مختلف، على سبيل المثال، في الصين، حيث يتم انتخاب رئيس الدولة في المؤتمر الوطني لنواب البرلمان الصيني".
وأشار لوكاشينكو إلى أنه "من ناحية أخرى لم تتخذ مثل هذه الخطوة حتى لا يُنتزع حق الاختيار هذا من الناس".
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