https://sputnikarabic.ae/20220830/ما-الأدوية-التي-يمكنك-تناولها-بعد-انتهاء-صلاحيتها-وماذا-سيحدث-لك؟---1067038890.html

ما الأدوية التي يمكنك تناولها بعد انتهاء صلاحيتها وماذا سيحدث لك؟

ما الأدوية التي يمكنك تناولها بعد انتهاء صلاحيتها وماذا سيحدث لك؟

ربما يكون استخدام دواء منتهي الصلاحية أمراً مقبولاً إذا كنت تعاني من مشكلة صحية بسيطة، مثل الصداع أو مشكلة الجيوب الأنفية، لكن إذا كانت حالتك خطيرة فلا تخاطر... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T12:47+0000

2022-08-30T12:47+0000

2022-08-30T12:47+0000

الصحة

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ويرى المتخصصون في صناعة الأدوية، أن العديد من الأدوية وخاصة الأقراص والكبسولات لها مدة صلاحية تتجاوز التاريخ الموصى به على الزجاجة، فيمكن للشخص محاولة استخدام المنتج حتى إلى ما بعد 10 سنوات من تاريخ انتهاء الصلاحية، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".ولكن حتى مع الأدوية التي انتهت صلاحيتها لفترة طويلة، فإن مقدار الفاعلية عادة ما يزيد على 90 % ومع ذلك، هناك بعض الأدوية التي لا ينبغي استخدامها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، غالبا لأنها لا تعالج الحالات المزمنة مثل أمراض القلب أو السكري، حيث تكون الفاعلية بنسبة 100 % أمرا بالغ الأهمية.ولمساعدة أدويتك على تحمل اختبار الزمن، قم بتخزينها في مكان بارد وجاف، بعيدا عن أشعة الشمس وفي حاوياتها الأصلية، بحسب الخبراء.

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